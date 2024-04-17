https://ria.ru/20240417/asi-1940492143.html

В АСИ рассказали, на что тратят деньги молодые предприниматели

В АСИ рассказали, на что тратят деньги молодые предприниматели - РИА Новости, 17.04.2024

В АСИ рассказали, на что тратят деньги молодые предприниматели

Молодые предприниматели в России тратят немало своих средств на благотворительность, на помощь нуждающимся людям и бездомным животным, они социально... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T04:20

2024-04-17T04:20

2024-04-17T04:20

общество

россия

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Молодые предприниматели в России тратят немало своих средств на благотворительность, на помощь нуждающимся людям и бездомным животным, они социально ориентированы, заявил РИА Новости директор Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно. "Деньги – не единственное, что движет молодыми людьми. Знаете, мы недавно общались с банками, так вот, согласно их исследованиям, молодой предприниматель в России тратит немало своих средств на благотворительность, на помощь нуждающимся людям и бездомным животным", - сказал он. "То есть он социально ориентирован, хочет, чтобы не только ему было хорошо, но чтобы и вокруг него было все хорошо. Причем, чтобы хорошо было не через десять лет, а сейчас", - добавил собеседник агентства. По его словам, молодежь, как никто, особенно остро чувствует сегодня свою ответственность по отношению к будущему планеты, к природе. "Ей отлично понятна экологическая повестка, на основе которой, к слову, построено достаточно большое количество молодежных программ", - подчеркнул он. "Молодежь активно участвует в разных форумах, проектах, инициативах. Думаю, в ближайшее время поменяют свой формат и молодежные дни на ПМЭФ и ВЭФ, станут более широко представленными как по числу участников, так и по обсуждаемым темам", - заключил Вайно.

https://ria.ru/20240228/blagotvoritelnost-1930006365.html

https://ria.ru/20240417/rabota-1940488829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, агентство стратегических инициатив (аси)