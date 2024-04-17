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В АСИ рассказали, на что тратят деньги молодые предприниматели - РИА Новости, 17.04.2024
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04:20 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/asi-1940492143.html
В АСИ рассказали, на что тратят деньги молодые предприниматели
В АСИ рассказали, на что тратят деньги молодые предприниматели - РИА Новости, 17.04.2024
В АСИ рассказали, на что тратят деньги молодые предприниматели
Молодые предприниматели в России тратят немало своих средств на благотворительность, на помощь нуждающимся людям и бездомным животным, они социально... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T04:20
2024-04-17T04:20
общество
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Молодые предприниматели в России тратят немало своих средств на благотворительность, на помощь нуждающимся людям и бездомным животным, они социально ориентированы, заявил РИА Новости директор Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно. "Деньги – не единственное, что движет молодыми людьми. Знаете, мы недавно общались с банками, так вот, согласно их исследованиям, молодой предприниматель в России тратит немало своих средств на благотворительность, на помощь нуждающимся людям и бездомным животным", - сказал он. "То есть он социально ориентирован, хочет, чтобы не только ему было хорошо, но чтобы и вокруг него было все хорошо. Причем, чтобы хорошо было не через десять лет, а сейчас", - добавил собеседник агентства. По его словам, молодежь, как никто, особенно остро чувствует сегодня свою ответственность по отношению к будущему планеты, к природе. "Ей отлично понятна экологическая повестка, на основе которой, к слову, построено достаточно большое количество молодежных программ", - подчеркнул он. "Молодежь активно участвует в разных форумах, проектах, инициативах. Думаю, в ближайшее время поменяют свой формат и молодежные дни на ПМЭФ и ВЭФ, станут более широко представленными как по числу участников, так и по обсуждаемым темам", - заключил Вайно.
https://ria.ru/20240228/blagotvoritelnost-1930006365.html
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общество, россия, агентство стратегических инициатив (аси)
Общество, Россия, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
В АСИ рассказали, на что тратят деньги молодые предприниматели

АСИ: молодые предприниматели тратят немало своих средств на благотворительность

© iStock.com / gece33Девушка-предприниматель считает на калькуляторе
Девушка-предприниматель считает на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© iStock.com / gece33
Девушка-предприниматель считает на калькуляторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Молодые предприниматели в России тратят немало своих средств на благотворительность, на помощь нуждающимся людям и бездомным животным, они социально ориентированы, заявил РИА Новости директор Центра молодежных инициатив Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Вайно.
"Деньги – не единственное, что движет молодыми людьми. Знаете, мы недавно общались с банками, так вот, согласно их исследованиям, молодой предприниматель в России тратит немало своих средств на благотворительность, на помощь нуждающимся людям и бездомным животным", - сказал он.
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"То есть он социально ориентирован, хочет, чтобы не только ему было хорошо, но чтобы и вокруг него было все хорошо. Причем, чтобы хорошо было не через десять лет, а сейчас", - добавил собеседник агентства.
По его словам, молодежь, как никто, особенно остро чувствует сегодня свою ответственность по отношению к будущему планеты, к природе.
"Ей отлично понятна экологическая повестка, на основе которой, к слову, построено достаточно большое количество молодежных программ", - подчеркнул он.
"Молодежь активно участвует в разных форумах, проектах, инициативах. Думаю, в ближайшее время поменяют свой формат и молодежные дни на ПМЭФ и ВЭФ, станут более широко представленными как по числу участников, так и по обсуждаемым темам", - заключил Вайно.
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ОбществоРоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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