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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 17.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:02 17.04.2024 (обновлено: 10:27 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/artilleriya-1940494552.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 17.04.2024
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении
Российский артиллерийский расчет уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T05:02
2024-04-17T10:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Российский артиллерийский расчет уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. "Военнослужащие артиллерийского расчета самоходной установки "Нона-СВК" группировки войск "Центр" из Тувы уничтожили опорный пункт противника на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — заявили в ведомстве. Уточняется, что цель обнаружили при помощи БПЛА. "Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить военные объекты противника минимальным количеством выстрелов", — добавили в министерстве.Во вторник в Минобороны рассказали, что российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении.
https://ria.ru/20240417/porazheniya-1940486172.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

МО: артиллеристы группировки "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Российский артиллерийский расчет уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие артиллерийского расчета самоходной установки "Нона-СВК" группировки войск "Центр" из Тувы уничтожили опорный пункт противника на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — заявили в ведомстве.
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Уточняется, что цель обнаружили при помощи БПЛА.
"Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить военные объекты противника минимальным количеством выстрелов", — добавили в министерстве.
Во вторник в Минобороны рассказали, что российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении.
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