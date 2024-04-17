https://ria.ru/20240417/artilleriya-1940494552.html

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 17.04.2024

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Российский артиллерийский расчет уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T05:02

2024-04-17T05:02

2024-04-17T10:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886426385_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_c04ab842a0254b4084d104d07c17259d.jpg

ЛУГАНСК, 17 апр — РИА Новости. Российский артиллерийский расчет уничтожил опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. "Военнослужащие артиллерийского расчета самоходной установки "Нона-СВК" группировки войск "Центр" из Тувы уничтожили опорный пункт противника на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции", — заявили в ведомстве. Уточняется, что цель обнаружили при помощи БПЛА. "Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить военные объекты противника минимальным количеством выстрелов", — добавили в министерстве.Во вторник в Минобороны рассказали, что российские военные улучшили позиции на Авдеевском направлении.

https://ria.ru/20240417/porazheniya-1940486172.html

https://ria.ru/20240416/ssha-1940476727.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность