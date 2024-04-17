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Во Франции высказались об использовании замороженных российских активов - РИА Новости, 17.04.2024
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19:40 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/aktivy-1940651553.html
Во Франции высказались об использовании замороженных российских активов
Во Франции высказались об использовании замороженных российских активов - РИА Новости, 17.04.2024
Во Франции высказались об использовании замороженных российских активов
Франция готова найти наилучший способ использования доходов от замороженных активов России на поддержку Украины, сообщил министр финансов страны Брюно Ле Мэр на РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T19:40
2024-04-17T19:40
экономика
россия
украина
франция
брюно ле мэр
антон силуанов
сергей лавров
евросоюз
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Франция готова найти наилучший способ использования доходов от замороженных активов России на поддержку Украины, сообщил министр финансов страны Брюно Ле Мэр на вопрос РИА Новости. "Мы готовы найти наилучшее возможное использование доходов от российских активов для поддержки украинского правительства", - сообщил он на весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка. Франция является одним из главных держателей замороженных активов России. Как ранее сообщили власти страны, во французской юрисдикции находятся порядка 22,8 миллиарда евро средств Банка России. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240305/aktivy-1931269894.html
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экономика, россия, украина, франция, брюно ле мэр, антон силуанов, сергей лавров, евросоюз, мвф, всемирный банк, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Украина, Франция, Брюно Ле Мэр, Антон Силуанов, Сергей Лавров, Евросоюз, МВФ, Всемирный банк, Санкции в отношении России
Во Франции высказались об использовании замороженных российских активов

Минфин: Франция готова найти наилучший способ использовать доходы от активов РФ

© AP Photo / Kamil ZihniogluМинистр финансов Франции Брюно Ле Мэр
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр - РИА Новости. Франция готова найти наилучший способ использования доходов от замороженных активов России на поддержку Украины, сообщил министр финансов страны Брюно Ле Мэр на вопрос РИА Новости.
«
"Мы готовы найти наилучшее возможное использование доходов от российских активов для поддержки украинского правительства", - сообщил он на весенней конференции Международного валютного фонд (МВФ) и Всемирного банка.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Макрон раскритиковал изъятие российских активов
5 марта, 17:05
Франция является одним из главных держателей замороженных активов России. Как ранее сообщили власти страны, во французской юрисдикции находятся порядка 22,8 миллиарда евро средств Банка России.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Баку - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Азербайджан предостерег Францию от разговора языком угроз
Вчера, 10:51
 
ЭкономикаРоссияУкраинаФранцияБрюно Ле МэрАнтон СилуановСергей ЛавровЕвросоюзМВФВсемирный банкСанкции в отношении России
 
 
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