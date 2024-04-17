Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу - РИА Новости, 17.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 17.04.2024 (обновлено: 13:04 17.04.2024)
https://ria.ru/20240417/aeroport-1940549426.html
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу - РИА Новости, 17.04.2024
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
Аэропорты Казани и Нижнекамска с утра среды не принимали и не отправляли воздушные суда, эти временные ограничения уже сняты, говорится в официальном... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:33
2024-04-17T13:04
казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
республика татарстан (татарстан)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153203/77/1532037713_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fc8a2ffb081687eab792fb2b1517c40d.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Аэропорты Казани и Нижнекамска с утра среды не принимали и не отправляли воздушные суда, эти временные ограничения уже сняты, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации."В 12.03 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов (ВС). Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240405/saratov-1937952675.html
казань
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153203/77/1532037713_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6ab1d9ec35b4966ffab078a3ba3ba83c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, республика татарстан (татарстан)
Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу

Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Бегишево
Здание международного аэропорта Бегишево - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта Бегишево. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Аэропорты Казани и Нижнекамска с утра среды не принимали и не отправляли воздушные суда, эти временные ограничения уже сняты, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.
"В 12.03 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов (ВС). Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет", - говорится в сообщении.
Пассажиры в аэропорту Гагарин в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В аэропорту Саратова ввели ограничения после атаки беспилотника
5 апреля, 08:18
 
КазаньНижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)ПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала