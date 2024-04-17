https://ria.ru/20240417/aeroport-1940549426.html
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу - РИА Новости, 17.04.2024
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
Аэропорты Казани и Нижнекамска с утра среды не принимали и не отправляли воздушные суда, эти временные ограничения уже сняты, говорится в официальном... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T12:33
2024-04-17T12:33
2024-04-17T13:04
казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Аэропорты Казани и Нижнекамска с утра среды не принимали и не отправляли воздушные суда, эти временные ограничения уже сняты, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации."В 12.03 мск ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска сняты. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов (ВС). Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов – это безусловный приоритет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240405/saratov-1937952675.html
казань
нижнекамск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия, республика татарстан (татарстан)
Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
Росавиация сняла ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска