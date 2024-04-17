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В Татарстане временно закрыли оба международных аэропорта - РИА Новости, 17.04.2024
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11:18 17.04.2024
https://ria.ru/20240417/aeroport-1940532545.html
В Татарстане временно закрыли оба международных аэропорта
В Татарстане временно закрыли оба международных аэропорта - РИА Новости, 17.04.2024
В Татарстане временно закрыли оба международных аэропорта
Аэропорты Казани и Нижнекамска с утра среды не принимают и не отправляют воздушные суда, в Нижнем Новгороде эти временные ограничения уже сняты, говорится в... РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T11:18
2024-04-17T11:18
казань
нижнекамск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
происшествия
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Аэропорты Казани и Нижнекамска с утра среды не принимают и не отправляют воздушные суда, в Нижнем Новгороде эти временные ограничения уже сняты, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации. "О работе аэропортов Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 17 апреля (среда) на работу трех аэропортов в Татарстане и Нижегородской области введены временные ограничения. Аэропорты Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) временно не принимают и не отправляют воздушные суда с 07.15 МСК; аэропорт Нижнего Новгорода (UWGG) — с 07.45 МСК (дополнено: ограничения сняты с 10.18 МСК)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240405/saratov-1937952675.html
казань
нижнекамск
республика татарстан (татарстан)
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казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия, республика татарстан (татарстан)
Казань, Нижнекамск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации, Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане временно закрыли оба международных аэропорта

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно не отправляют и не принимают самолеты

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт "Казань"
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Международный аэропорт "Казань". Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Аэропорты Казани и Нижнекамска с утра среды не принимают и не отправляют воздушные суда, в Нижнем Новгороде эти временные ограничения уже сняты, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации.
"О работе аэропортов Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 17 апреля (среда) на работу трех аэропортов в Татарстане и Нижегородской области введены временные ограничения. Аэропорты Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) временно не принимают и не отправляют воздушные суда с 07.15 МСК; аэропорт Нижнего Новгорода (UWGG) — с 07.45 МСК (дополнено: ограничения сняты с 10.18 МСК)", - говорится в сообщении.
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КазаньНижнекамскФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Международная организация гражданской авиацииПроисшествияРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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