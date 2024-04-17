https://ria.ru/20240417/aeroport-1940532545.html

В Татарстане временно закрыли оба международных аэропорта

В Татарстане временно закрыли оба международных аэропорта - РИА Новости, 17.04.2024

В Татарстане временно закрыли оба международных аэропорта

Аэропорты Казани и Нижнекамска с утра среды не принимают и не отправляют воздушные суда, в Нижнем Новгороде эти временные ограничения уже сняты, говорится в... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:18

2024-04-17T11:18

2024-04-17T11:18

казань

нижнекамск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Аэропорты Казани и Нижнекамска с утра среды не принимают и не отправляют воздушные суда, в Нижнем Новгороде эти временные ограничения уже сняты, говорится в официальном Telegram-канале представителя Росавиации. "О работе аэропортов Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 17 апреля (среда) на работу трех аэропортов в Татарстане и Нижегородской области введены временные ограничения. Аэропорты Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) временно не принимают и не отправляют воздушные суда с 07.15 МСК; аэропорт Нижнего Новгорода (UWGG) — с 07.45 МСК (дополнено: ограничения сняты с 10.18 МСК)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240405/saratov-1937952675.html

казань

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казань, нижнекамск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации, происшествия, республика татарстан (татарстан)