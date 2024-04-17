https://ria.ru/20240417/aerolodka-1940496397.html

На Байкале перевернулась аэролодка, есть погибшие

На Байкале перевернулась аэролодка, есть погибшие - РИА Новости, 17.04.2024

На Байкале перевернулась аэролодка, есть погибшие

Аэролодка перевернулась на Байкале в Иркутской области, двое из шести пассажиров утонули, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T05:28

2024-04-17T05:28

2024-04-17T11:16

происшествия

байкал

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940517907_0:290:960:830_1920x0_80_0_0_7f4ecaa5af4b0a4c6b1ca1446bf88c4d.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Аэролодка перевернулась на Байкале в Иркутской области, двое из шести пассажиров утонули, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "На Байкале перевернулась аэролодка. На борту находились шесть человек. Четверо из них выбрались на лед самостоятельно, еще двое остались внутри судна и утонули", — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что происшествие произошло в Иркутской области в районе поселка Большое Голоустное.Позже Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что начало доследственную проверку по факту происшествия."Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240417/pozhar-1940486536.html

https://ria.ru/20240415/prikhodko-1940182408.html

байкал

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, байкал, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)