https://ria.ru/20240417/aerolodka-1940496397.html
На Байкале перевернулась аэролодка, есть погибшие
На Байкале перевернулась аэролодка, есть погибшие - РИА Новости, 17.04.2024
На Байкале перевернулась аэролодка, есть погибшие
Аэролодка перевернулась на Байкале в Иркутской области, двое из шести пассажиров утонули, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T05:28
2024-04-17T05:28
2024-04-17T11:16
происшествия
байкал
иркутская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Аэролодка перевернулась на Байкале в Иркутской области, двое из шести пассажиров утонули, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "На Байкале перевернулась аэролодка. На борту находились шесть человек. Четверо из них выбрались на лед самостоятельно, еще двое остались внутри судна и утонули", — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что происшествие произошло в Иркутской области в районе поселка Большое Голоустное.Позже Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что начало доследственную проверку по факту происшествия."Иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240417/pozhar-1940486536.html
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происшествия, байкал, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Байкале перевернулась аэролодка, есть погибшие
МЧС: на Байкале перевернулась аэролодка, двое пассажиров утонули