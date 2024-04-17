https://ria.ru/20240417/aeroflot-1940581308.html

"Аэрофлот" сообщил о стабилизации ситуации с отправкой рейсов в Дубай

"Аэрофлот" сообщил о стабилизации ситуации с отправкой рейсов в Дубай - РИА Новости, 17.04.2024

"Аэрофлот" сообщил о стабилизации ситуации с отправкой рейсов в Дубай

Ситуация с отправкой рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Дубаем стабилизируется, заявили в авиакомпании после отправки второго рейса в Москву. РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T14:31

2024-04-17T14:31

2024-04-17T15:35

москва

дубай

аэрофлот

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_34:0:3675:2048_1920x0_80_0_0_332938dbfdae8b8f7daf4ca4e49a7d98.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ситуация с отправкой рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Дубаем стабилизируется, заявили в авиакомпании после отправки второго рейса в Москву. Аэрофлот" во вторник сообщил, что переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета."В настоящее время ситуация с отправкой рейсов "Аэрофлота" по направлениям в/из Дубая стабилизируется. Отправлен второй рейс в Москву", - говорится в публикации."Аэрофлот" в среду днем сообщает, что аэропорт Дубая переходит на плановое расписание. "По информации от представителей наладилась работа общественного транспорта, в точки общественного питания аэропорта в достаточном количестве поставляется еда и напитки", - говорится в сообщении авиакомпании.Из Дубая в Москву вылетело на данный момент пять рейсов "Аэрофлота", в том числе за 16 апреля и за 17 апреля.Планируемое время вылета рейса из Дубая в Москву SU527 за 16 апреля запланировано в среду на 19.00 местного времени, но возможны изменения. Также намечено три рейса из Дубая в Москву за сегодняшний день."Аэрофлот" обращает внимание, что в сложившейся сбойной ситуации в аэропорту Дубая авиакомпания предпринимает все усилия для обеспечения пассажиров услугами в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил РФ. В аэропорту Дубая пассажирам были выданы ваучеры на питание, по которым можно было оформить еду и напитки в пунктах общественного питания (а также по посадочным талонам)", - пишет авиакомпания.

https://ria.ru/20240416/livni-1940422040.html

https://ria.ru/20240416/kurgan-1940407769.html

москва

дубай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, дубай, аэрофлот, россия