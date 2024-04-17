https://ria.ru/20240417/aeroflot-1940581308.html
"Аэрофлот" сообщил о стабилизации ситуации с отправкой рейсов в Дубай
"Аэрофлот" сообщил о стабилизации ситуации с отправкой рейсов в Дубай - РИА Новости, 17.04.2024
"Аэрофлот" сообщил о стабилизации ситуации с отправкой рейсов в Дубай
Ситуация с отправкой рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Дубаем стабилизируется, заявили в авиакомпании после отправки второго рейса в Москву. РИА Новости, 17.04.2024
2024-04-17T14:31
2024-04-17T14:31
2024-04-17T15:35
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ситуация с отправкой рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Дубаем стабилизируется, заявили в авиакомпании после отправки второго рейса в Москву. Аэрофлот" во вторник сообщил, что переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета."В настоящее время ситуация с отправкой рейсов "Аэрофлота" по направлениям в/из Дубая стабилизируется. Отправлен второй рейс в Москву", - говорится в публикации."Аэрофлот" в среду днем сообщает, что аэропорт Дубая переходит на плановое расписание. "По информации от представителей наладилась работа общественного транспорта, в точки общественного питания аэропорта в достаточном количестве поставляется еда и напитки", - говорится в сообщении авиакомпании.Из Дубая в Москву вылетело на данный момент пять рейсов "Аэрофлота", в том числе за 16 апреля и за 17 апреля.Планируемое время вылета рейса из Дубая в Москву SU527 за 16 апреля запланировано в среду на 19.00 местного времени, но возможны изменения. Также намечено три рейса из Дубая в Москву за сегодняшний день."Аэрофлот" обращает внимание, что в сложившейся сбойной ситуации в аэропорту Дубая авиакомпания предпринимает все усилия для обеспечения пассажиров услугами в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил РФ. В аэропорту Дубая пассажирам были выданы ваучеры на питание, по которым можно было оформить еду и напитки в пунктах общественного питания (а также по посадочным талонам)", - пишет авиакомпания.
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москва, дубай, аэрофлот, россия
Москва, Дубай, Аэрофлот, Россия
"Аэрофлот" сообщил о стабилизации ситуации с отправкой рейсов в Дубай
Ситуация с отправкой рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Дубаем стабилизируется
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Ситуация с отправкой рейсов "Аэрофлота" между Москвой и Дубаем стабилизируется, заявили в авиакомпании после отправки второго рейса в Москву.
Аэрофлот" во вторник сообщил, что переносит время вылета рейсов из Дубая в Москву из-за последствий неблагоприятных метеоусловий в аэропорту вылета.
«
"В настоящее время ситуация с отправкой рейсов "Аэрофлота" по направлениям в/из Дубая стабилизируется. Отправлен второй рейс в Москву", - говорится в публикации.
"Аэрофлот" в среду днем сообщает, что аэропорт Дубая переходит на плановое расписание. "По информации от представителей наладилась работа общественного транспорта, в точки общественного питания аэропорта в достаточном количестве поставляется еда и напитки", - говорится в сообщении авиакомпании.
Из Дубая в Москву вылетело на данный момент пять рейсов "Аэрофлота", в том числе за 16 апреля и за 17 апреля.
Планируемое время вылета рейса из Дубая в Москву SU527 за 16 апреля запланировано в среду на 19.00 местного времени, но возможны изменения. Также намечено три рейса из Дубая в Москву за сегодняшний день.
"Аэрофлот" обращает внимание, что в сложившейся сбойной ситуации в аэропорту Дубая авиакомпания предпринимает все усилия для обеспечения пассажиров услугами в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил РФ
. В аэропорту Дубая пассажирам были выданы ваучеры на питание, по которым можно было оформить еду и напитки в пунктах общественного питания (а также по посадочным талонам)", - пишет авиакомпания.