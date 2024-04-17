https://ria.ru/20240417/aeroflot-1940535792.html

Аэрофлот за первый квартал увеличил перевозки между Москвой и городами ДФО

Аэрофлот за первый квартал увеличил перевозки между Москвой и городами ДФО - РИА Новости, 17.04.2024

Аэрофлот за первый квартал увеличил перевозки между Москвой и городами ДФО

"Аэрофлот" за первый квартал 2024 года увеличил на 16,4% количество перевезенных пассажиров на рейсах между Москвой и городами Дальневосточного федерального... РИА Новости, 17.04.2024

2024-04-17T11:29

2024-04-17T11:29

2024-04-17T11:29

москва

владивосток

петропавловск-камчатский

аэрофлот

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Аэрофлот" за первый квартал 2024 года увеличил на 16,4% количество перевезенных пассажиров на рейсах между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа (ДФО), сообщает пресс-служба авиакомпании. Всего на рейсах авиакомпаний Группы "Аэрофлот", выполняемых под кодом SU, за этот период перевезено порядка 547 тысяч пассажиров. Выполнено 1662 рейса, что на 16% больше показателя первого квартала 2023 года, говорится в сообщении. Так, за первые три месяца 2024 года между Москвой и Владивостоком перевезено 172 890 пассажиров (+13%), Москвой и Хабаровском — 131 218 пассажиров (+8,3%), Москвой и Южно-Сахалинском — 85 087 пассажиров (+19%), Москвой и Петропавловском-Камчатским — 71 938 пассажиров (+15,5%), Москвой и Магаданом — 37 910 пассажиров (+2,3%), Москвой и Якутском — 19 135 пассажиров (+18,5%), Москвой и Благовещенском — 17 756 пассажиров (рейсы были открыты 31.01.2024 г.), Москвой и Анадырем — 10 969 пассажиров (+26%), пояснили в авиакомпании. Увеличение пассажиропотока свидетельствует о растущей популярности дальневосточных направлений.

https://ria.ru/20240416/perevozki-1940425008.html

москва

владивосток

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владивосток, петропавловск-камчатский, аэрофлот