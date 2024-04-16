https://ria.ru/20240416/zemlya-1940250187.html

Ефимов: 2,2 гектара земли купили и арендовали у города в первом квартале

Ефимов: 2,2 гектара земли купили и арендовали у города в первом квартале - РИА Новости, 16.04.2024

Ефимов: 2,2 гектара земли купили и арендовали у города в первом квартале

По результатам торгов у столицы купили и взяли в аренду 18 участков земли в первом квартале текущего года, там планируется возвести частные дома, а также... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T10:05

2024-04-16T10:05

2024-04-16T10:05

новая москва

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. По результатам торгов у столицы купили и взяли в аренду 18 участков земли в первом квартале текущего года, там планируется возвести частные дома, а также коммерческие объекты, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."За первые три месяца этого года физические и юридические лица по результатам конкурентных процедур приобрели и арендовали у города участки общей площадью 2,24 гектара. Они смогут возвести на них частные жилые дома и коммерческие объекты общей площадью более 10 тысяч квадратных метров", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что в среднем 16 человек принимало участие в торгах в январе-марте этого года. Их внимание больше всего привлекали территории, которые были предназначены для ИЖС. При этом на некоторые земельные участки претендовали свыше двадцати человек.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что за первые три месяца этого года жителями было приобретено пятнадцать участков земли, которые предназначены для возведения частных жилых домов. Эти участки располагаются на территории 6 поселений Новой Москвы, а также в районах Куркино и Косино-Ухтомский. Он добавил, что еще 3 земельных участка в первом квартале были арендованы инвесторами для строительства административного здания в Котловке, автосервиса в Молжаниновском районе и торгово-бытового объекта в поселении Михайлово-Ярцевском Новой Москвы.Ранее Ефимов сообщал, что власти города выделили в Зеленограде застройщикам в аренду 38,4 га земли по ставке 1 рубль в год, там планируется построить промышленные объекты в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

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новая москва

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

новая москва, владимир ефимов (правительство москвы) , москва