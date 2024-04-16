https://ria.ru/20240416/zemletryasenie-1940449213.html
У берегов острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 16.04.2024
У берегов острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов острова Гуам в западной части Тихого океана, свидетельствуют данные Национальной геологической службы США... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T19:36
2024-04-16T19:36
2024-04-16T19:36
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гуам
тихий океан
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов острова Гуам в западной части Тихого океана, свидетельствуют данные Национальной геологической службы США (USGS). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 78,5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Инараджан с населением 3 тысячи человек в 14.58 по времени UTC (17.58 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров.
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в мире, гуам, тихий океан
В мире, Гуам, Тихий океан
У берегов острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5
USGS: у острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5