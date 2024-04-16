https://ria.ru/20240416/zemletryasenie-1940449213.html

У берегов острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 16.04.2024

У берегов острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов острова Гуам в западной части Тихого океана, свидетельствуют данные Национальной геологической службы США... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T19:36

2024-04-16T19:36

2024-04-16T19:36

в мире

гуам

тихий океан

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов острова Гуам в западной части Тихого океана, свидетельствуют данные Национальной геологической службы США (USGS). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 78,5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Инараджан с населением 3 тысячи человек в 14.58 по времени UTC (17.58 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

гуам

тихий океан

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в мире, гуам, тихий океан