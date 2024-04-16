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У берегов острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 16.04.2024
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19:36 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/zemletryasenie-1940449213.html
У берегов острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 16.04.2024
У берегов острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов острова Гуам в западной части Тихого океана, свидетельствуют данные Национальной геологической службы США... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T19:36
2024-04-16T19:36
в мире
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов острова Гуам в западной части Тихого океана, свидетельствуют данные Национальной геологической службы США (USGS). По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 78,5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Инараджан с населением 3 тысячи человек в 14.58 по времени UTC (17.58 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, гуам, тихий океан
В мире, Гуам, Тихий океан
У берегов острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5

USGS: у острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов острова Гуам в западной части Тихого океана, свидетельствуют данные Национальной геологической службы США (USGS).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 78,5 километрах к юго-востоку от населенного пункта Инараджан с населением 3 тысячи человек в 14.58 по времени UTC (17.58 мск).
Очаг залегал на глубине 10 километров.
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Крупные землетрясения в мире в 2023-2024 годах
3 апреля, 13:26
 
В миреГуамТихий океан
 
 
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