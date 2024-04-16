Рейтинг@Mail.ru
Зеленский добивает украинцев, заявила Захарова - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 16.04.2024 (обновлено: 18:59 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940430061.html
Зеленский добивает украинцев, заявила Захарова
Зеленский добивает украинцев, заявила Захарова - РИА Новости, 16.04.2024
Зеленский добивает украинцев, заявила Захарова
Владимир Зеленский добивает украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подписание им законопроекта об ужесточении... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:45
2024-04-16T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
мария захарова
александр корниенко
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский добивает украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подписание им законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. "Добивает украинцев", - написала она в своем Telegram-канале. Владимир Зеленский во вторник подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко 14 апреля сообщал, что часть норм после опубликования документа вступит в силу сразу, часть - через месяц. Верховная рада 11 апреля приняла скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240416/putin-1940422831.html
https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940368465.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, александр корниенко, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Александр Корниенко, Верховная Рада Украины
Зеленский добивает украинцев, заявила Захарова

Захарова о намерении Киева ужесточить мобилизацию: Зеленский добивает украинцев

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский добивает украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подписание им законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине.
«
"Добивает украинцев", - написала она в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Могут сделать больше". В США отреагировали на слова Путина об Украине
Вчера, 17:12
Владимир Зеленский во вторник подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко 14 апреля сообщал, что часть норм после опубликования документа вступит в силу сразу, часть - через месяц.
Верховная рада 11 апреля приняла скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Что может случиться?" Зеленский сделал заявление о конфликте с Россией
Вчера, 13:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваАлександр КорниенкоВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала