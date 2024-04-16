https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940430061.html

Зеленский добивает украинцев, заявила Захарова

Зеленский добивает украинцев, заявила Захарова - РИА Новости, 16.04.2024

Зеленский добивает украинцев, заявила Захарова

Владимир Зеленский добивает украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подписание им законопроекта об ужесточении... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:45

2024-04-16T17:45

2024-04-16T18:59

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский добивает украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подписание им законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. "Добивает украинцев", - написала она в своем Telegram-канале. Владимир Зеленский во вторник подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Первый заместитель председателя Верховной рады Александр Корниенко 14 апреля сообщал, что часть норм после опубликования документа вступит в силу сразу, часть - через месяц. Верховная рада 11 апреля приняла скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240416/putin-1940422831.html

https://ria.ru/20240416/zelenskiy-1940368465.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, мария захарова, александр корниенко, верховная рада украины