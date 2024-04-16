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В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 16.04.2024

В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Москве по совокупному населению, сообщается на официальном портале Управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:16

2024-04-16T16:16

2024-04-16T16:16

общество

здоровье - общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Москве по совокупному населению, сообщается на официальном портале Управления Роспотребнадзора по Москве. "На пятнадцатой неделе 2024 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года и остаётся стабильной. Отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ по совокупному населению – на 8,6%, и среди всех возрастных групп населения: детей в возрасте до 2 лет – на 3,5%, от 3 до 6 лет – на 4,4%, от 7 до 14 лет – на 35,9%, лиц старше 15 лет – на 1,9%", - говорится в сообщении. Уточняется, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.

https://ria.ru/20230530/allergiya-1794679168.html

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общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии