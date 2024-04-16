https://ria.ru/20240416/zdorove-1940411263.html
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 16.04.2024
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Москве по совокупному населению, сообщается на официальном портале Управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:16
2024-04-16T16:16
2024-04-16T16:16
общество
здоровье - общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936816336_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_bdec18b7a56806a23b533931a7e722ae.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается в Москве по совокупному населению, сообщается на официальном портале Управления Роспотребнадзора по Москве. "На пятнадцатой неделе 2024 года в Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует данному периоду года и остаётся стабильной. Отмечается снижение показателей заболеваемости по гриппу и ОРВИ по совокупному населению – на 8,6%, и среди всех возрастных групп населения: детей в возрасте до 2 лет – на 3,5%, от 3 до 6 лет – на 4,4%, от 7 до 14 лет – на 35,9%, лиц старше 15 лет – на 1,9%", - говорится в сообщении. Уточняется, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.
https://ria.ru/20230530/allergiya-1794679168.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936816336_350:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_0109273182ad511cc01625e67dc4d2bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России
В Москве снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась на 8,6%