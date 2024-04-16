https://ria.ru/20240416/zayavleniya-1940473955.html

Захарова прокомментировала заявления ООН по расследованию на ЗАЭС и в Буче

Захарова прокомментировала заявления ООН по расследованию на ЗАЭС и в Буче - РИА Новости, 16.04.2024

Захарова прокомментировала заявления ООН по расследованию на ЗАЭС и в Буче

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на противоречия в заявлениях ООН по расследованию произошедшего на Запорожской АЭС и в Буче. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T22:40

2024-04-16T22:40

2024-04-16T22:40

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на противоречия в заявлениях ООН по расследованию произошедшего на Запорожской АЭС и в Буче. "А как же выводы официального представителя и офиса Генсека по Буче двухлетней давности? Напомню, что на брифинге 7 апреля 2022 года Стефан Дюжаррик заявил: "Мы хотим увидеть транспарентное расследование. …Есть механизмы в системе ООН, чтобы обеспечить ответственность за то, что может быть очень серьёзными преступлениями. Эти механизмы работают". Так работают механизмы или нет мандата?" - написала она в своем Telegram канале. Захарова отметила заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, сказавшего, что организация не обладает криминалистическими возможностями и мандатом, чтобы определять, кто конкретно обстреливает Запорожскую АЭС. Седьмого апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки ЗАЭС переведены в режим "холодного останова".

https://ria.ru/20240416/zaes-1940455361.html

https://ria.ru/20240404/bucha-1937782642.html

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в мире, россия, буча, днепр (город), мария захарова, стефан дюжаррик, оон, запорожская аэс, telegram