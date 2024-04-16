Захарова прокомментировала заявления ООН по расследованию на ЗАЭС и в Буче
МИД указал на противоречия в заявлениях ООН по расследованию на ЗАЭС и в Буче
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на противоречия в заявлениях ООН по расследованию произошедшего на Запорожской АЭС и в Буче.
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"А как же выводы официального представителя и офиса Генсека по Буче двухлетней давности? Напомню, что на брифинге 7 апреля 2022 года Стефан Дюжаррик заявил: "Мы хотим увидеть транспарентное расследование. …Есть механизмы в системе ООН, чтобы обеспечить ответственность за то, что может быть очень серьёзными преступлениями. Эти механизмы работают". Так работают механизмы или нет мандата?" - написала она в своем Telegram канале.
Захарова отметила заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, сказавшего, что организация не обладает криминалистическими возможностями и мандатом, чтобы определять, кто конкретно обстреливает Запорожскую АЭС.
Седьмого апреля, пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки ЗАЭС переведены в режим "холодного останова".
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