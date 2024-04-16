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В Курганской области затопило 334 жилых дома - РИА Новости, 16.04.2024
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20:25 16.04.2024 (обновлено: 20:26 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/zatoplenie-1940457058.html
В Курганской области затопило 334 жилых дома
В Курганской области затопило 334 жилых дома - РИА Новости, 16.04.2024
В Курганской области затопило 334 жилых дома
В Курганской области подтоплены 334 жилых дома и 1148 приусадебных участков в пяти муниципальных округах и Кургане, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T20:25
2024-04-16T20:26
происшествия
россия
курганская область
курган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. В Курганской области подтоплены 334 жилых дома и 1148 приусадебных участков в пяти муниципальных округах и Кургане, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.Как сообщало ГУМЧС, на утро 16 апреля оставались подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения."На данный момент, в регионе остаются подтопленными 334 жилых дома и 1148 приусадебных участков в 5 муниципальных округах и областном центре", - говорится в сообщении.Также в области спасатели МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению из подтопленных районов: эвакуируют взрослых и детей, домашних питомцев и сельскохозяйственных животных, технику и ценные вещи.Правительство региона напоминало, что гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды: во вторник по прогнозу в регионе ожидаются осадки до 14 мм за сутки, а также ветер южного направления до 14 м/сек, что будет способствовать ускорению течения воды в сторону Кургана.В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
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происшествия, россия, курганская область, курган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Россия, Курганская область, Курган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Курганской области затопило 334 жилых дома

В Курганской области затопило 334 жилых дома и 1148 приусадебных участков

© Фото : Город Курган/TelegramДорога к микрорайону Смолино в Кургане
Дорога к микрорайону Смолино в Кургане - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Город Курган/Telegram
Дорога к микрорайону Смолино в Кургане
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 апр – РИА Новости. В Курганской области подтоплены 334 жилых дома и 1148 приусадебных участков в пяти муниципальных округах и Кургане, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщало ГУМЧС, на утро 16 апреля оставались подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
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"На данный момент, в регионе остаются подтопленными 334 жилых дома и 1148 приусадебных участков в 5 муниципальных округах и областном центре", - говорится в сообщении.
Также в области спасатели МЧС России продолжают оказывать адресную помощь населению из подтопленных районов: эвакуируют взрослых и детей, домашних питомцев и сельскохозяйственных животных, технику и ценные вещи.
Правительство региона напоминало, что гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды: во вторник по прогнозу в регионе ожидаются осадки до 14 мм за сутки, а также ветер южного направления до 14 м/сек, что будет способствовать ускорению течения воды в сторону Кургана.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. Согласно прогнозу главного управления МЧС РФ на паводкоопасный период, на территории области могут быть затоплены 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зону ЧС могут попасть 18 718 человек.
По данным ГУМЧС, по состоянию на 16 апреля, остаются подтопленными в 6 муниципальных округах 305 жилых домов и 685 приусадебных участков. В регионе эвакуировано более 13 тысяч человек, развернуто 16 пунктов временного размещения.
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ПроисшествияРоссияКурганская областьКурганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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