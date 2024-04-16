https://ria.ru/20240416/zamsekretar-1940433066.html

Бывшего первого замсекретаря СНБО Украины объявили в розыск

Бывшего первого замсекретаря СНБО Украины объявили в розыск - РИА Новости, 16.04.2024

Бывшего первого замсекретаря СНБО Украины объявили в розыск

Бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский, подозреваемый в злоупотреблениях при закупке автомобилей... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T18:02

2024-04-16T18:02

2024-04-16T18:02

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский, подозреваемый в злоупотреблениях при закупке автомобилей для ВСУ, объявлен в розыск, сообщили во вторник в украинском национальном антикоррупционном бюро (НАБУ). "НАБУ разыскивает бывшего первого заместителя секретаря СНБО, обвиняемого в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии. Он совместно с экс-заместителем министра обороны и директором департамента министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по незаконно увеличенным ценам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале НАБУ. В ведомстве напомнили, что в октябре 2019 года экс-замсекретаря был арестован, однако через два дня он вышел под залог. "В марте 2022 года суд обратил залог в пользу ВСУ и изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях, а по информации НАБУ, вообще выехал за границу. Следовательно, его объявили в розыск", - отметили в НАБУ. По информации ведомства, речь идет об Олеге Гладковском. НАБУ 6 октября 2023 года заочно предъявило обвинение в растрате госсредств в размере 354,8 тысячи долларов сыну Гладковского – Игорю Гладковскому и бывшему директору "Укрспецэкспорта" Павлу Букину.

https://ria.ru/20240409/zygar-1938955908.html

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в мире, украина, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины