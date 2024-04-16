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В Ростовской области мужчина умер при попытке задержания - РИА Новости, 16.04.2024
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18:34 16.04.2024 (обновлено: 21:15 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/zaderzhanie-1940439479.html
В Ростовской области мужчина умер при попытке задержания
В Ростовской области мужчина умер при попытке задержания - РИА Новости, 16.04.2024
В Ростовской области мужчина умер при попытке задержания
Полиция проводит проверку по факту смерти мужчины при попытке его задержания сотрудниками правоохранительных органов в хуторе Апаринский Усть-Донецкого района... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:34
2024-04-16T21:15
происшествия
усть-донецкий район
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту смерти мужчины при попытке его задержания сотрудниками правоохранительных органов в хуторе Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону. &quot;Когда сотрудники полиции попытались применить специальные средства, у гражданина появилась пена изо рта, он перестал подавать признаки жизни. Полицейские незамедлительно вызвали бригаду медиков и оказали первую доврачебную помощь гражданину. &lt;…&gt; Прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть мужчины. &lt;...&gt; Сотрудники полиции проводят проверку по факту смерти гражданина при попытке его задержания&quot;, — говорится в сообщении.Как следует из сообщения, в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка на улице Гагарина в хуторе Апаринский. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели мужчину, который вел себя агрессивно и попытался скрыться. В результате полицейские применили в отношении правонарушителя физическую силу, но мужчина продолжил оказывать сопротивление. Уточняется, что при внешнем осмотре умершего видимых телесных повреждений не выявлено. Назначено проведение экспертизы для установления причины смерти. В настоящее время ОМВД России по Усть-Донецкому району проводит служебную проверку в отношении сотрудников, по результатам которой будет дана оценка действиям полицейских, участвовавших в задержании правонарушителя.
https://ria.ru/20240405/rosgvardiya-1938068461.html
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усть-донецкий район
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происшествия, усть-донецкий район, россия, ростовская область
Происшествия, Усть-Донецкий район, Россия, Ростовская область
В Ростовской области мужчина умер при попытке задержания

В Ростовской области начали проверку после смерти мужчины при попытке задержания

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту смерти мужчины при попытке его задержания сотрудниками правоохранительных органов в хуторе Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«

"Когда сотрудники полиции попытались применить специальные средства, у гражданина появилась пена изо рта, он перестал подавать признаки жизни. Полицейские незамедлительно вызвали бригаду медиков и оказали первую доврачебную помощь гражданину. <…> Прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть мужчины. <...> Сотрудники полиции проводят проверку по факту смерти гражданина при попытке его задержания", — говорится в сообщении.

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Как следует из сообщения, в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка на улице Гагарина в хуторе Апаринский. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели мужчину, который вел себя агрессивно и попытался скрыться. В результате полицейские применили в отношении правонарушителя физическую силу, но мужчина продолжил оказывать сопротивление.
Уточняется, что при внешнем осмотре умершего видимых телесных повреждений не выявлено. Назначено проведение экспертизы для установления причины смерти. В настоящее время ОМВД России по Усть-Донецкому району проводит служебную проверку в отношении сотрудников, по результатам которой будет дана оценка действиям полицейских, участвовавших в задержании правонарушителя.
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ПроисшествияУсть-Донецкий районРоссияРостовская область
 
 
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