https://ria.ru/20240416/zaderzhanie-1940439479.html

В Ростовской области мужчина умер при попытке задержания

В Ростовской области мужчина умер при попытке задержания - РИА Новости, 16.04.2024

В Ростовской области мужчина умер при попытке задержания

Полиция проводит проверку по факту смерти мужчины при попытке его задержания сотрудниками правоохранительных органов в хуторе Апаринский Усть-Донецкого района... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T18:34

2024-04-16T18:34

2024-04-16T21:15

происшествия

усть-донецкий район

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 апр — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту смерти мужчины при попытке его задержания сотрудниками правоохранительных органов в хуторе Апаринский Усть-Донецкого района Ростовской области, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону. "Когда сотрудники полиции попытались применить специальные средства, у гражданина появилась пена изо рта, он перестал подавать признаки жизни. Полицейские незамедлительно вызвали бригаду медиков и оказали первую доврачебную помощь гражданину. <…> Прибывшие на место медицинские работники констатировали смерть мужчины. <...> Сотрудники полиции проводят проверку по факту смерти гражданина при попытке его задержания", — говорится в сообщении.Как следует из сообщения, в полицию поступила информация о нарушении общественного порядка на улице Гагарина в хуторе Апаринский. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели мужчину, который вел себя агрессивно и попытался скрыться. В результате полицейские применили в отношении правонарушителя физическую силу, но мужчина продолжил оказывать сопротивление. Уточняется, что при внешнем осмотре умершего видимых телесных повреждений не выявлено. Назначено проведение экспертизы для установления причины смерти. В настоящее время ОМВД России по Усть-Донецкому району проводит служебную проверку в отношении сотрудников, по результатам которой будет дана оценка действиям полицейских, участвовавших в задержании правонарушителя.

https://ria.ru/20240405/rosgvardiya-1938068461.html

https://ria.ru/20240329/arest-1936507579.html

усть-донецкий район

россия

ростовская область

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происшествия, усть-донецкий район, россия, ростовская область