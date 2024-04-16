https://ria.ru/20240416/yarmarka-1940351755.html

Забайкальские предприниматели представят свою продукцию на ярмарке в Китае

Забайкальские предприниматели представят свою продукцию на ярмарке в Китае - РИА Новости, 16.04.2024

Забайкальские предприниматели представят свою продукцию на ярмарке в Китае

Забайкальские предприниматели представят свои товары на фестивале-ярмарке "Сделано в России" в городе Харбин в Китае, местные жители смогут познакомиться с... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:51

2024-04-16T12:51

2024-04-16T12:51

твой бизнес

китай

харбин

забайкальский край

твой бизнес – новости

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Забайкальские предприниматели представят свои товары на фестивале-ярмарке "Сделано в России" в городе Харбин в Китае, местные жители смогут познакомиться с гончарными изделиями ручной работы, сладостями, изделиями из шерсти, сообщает пресс-служба края. Так, на выставке будут представлены товары от "Читинских ключей" - квас, лимонад, газированная вода. Кроме того, индивидуальный предприниматель Валентина Мировая привезет гончарные изделия ручной работы, кондитерская компания "Восток" - сладости, а "Забайкалэкспорт" - вафли и мед. Также индивидуальный предприниматель "Хан" представит свои изделия из шерсти, а бизнесмен Микаил Керимов даст возможность гостям выставки попробовать забайкальский чай и сублимированные фрукты. Для российских производителей на полях фестиваля-ярмарки также будет организована многоотраслевая деловая миссия, в ходе которой они проведут переговоры с заинтересованными потенциальными партнерами, а также примут участие в дискуссиях и круглых столах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в рамках VII Российско-Китайского Экспо и Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.

https://ria.ru/20240415/investportal-1940110411.html

китай

харбин

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, харбин, забайкальский край, твой бизнес – новости, бренд сделано в россии (made in russia)