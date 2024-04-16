https://ria.ru/20240416/yarmarka-1940351755.html
Забайкальские предприниматели представят свою продукцию на ярмарке в Китае
Забайкальские предприниматели представят свою продукцию на ярмарке в Китае - РИА Новости, 16.04.2024
Забайкальские предприниматели представят свою продукцию на ярмарке в Китае
Забайкальские предприниматели представят свои товары на фестивале-ярмарке "Сделано в России" в городе Харбин в Китае, местные жители смогут познакомиться с... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:51
2024-04-16T12:51
2024-04-16T12:51
твой бизнес
китай
харбин
забайкальский край
твой бизнес – новости
бренд сделано в россии (made in russia)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940350826_0:71:850:549_1920x0_80_0_0_11a2fbbd9cfce138b02ba379f32e000b.jpg
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Забайкальские предприниматели представят свои товары на фестивале-ярмарке "Сделано в России" в городе Харбин в Китае, местные жители смогут познакомиться с гончарными изделиями ручной работы, сладостями, изделиями из шерсти, сообщает пресс-служба края. Так, на выставке будут представлены товары от "Читинских ключей" - квас, лимонад, газированная вода. Кроме того, индивидуальный предприниматель Валентина Мировая привезет гончарные изделия ручной работы, кондитерская компания "Восток" - сладости, а "Забайкалэкспорт" - вафли и мед. Также индивидуальный предприниматель "Хан" представит свои изделия из шерсти, а бизнесмен Микаил Керимов даст возможность гостям выставки попробовать забайкальский чай и сублимированные фрукты. Для российских производителей на полях фестиваля-ярмарки также будет организована многоотраслевая деловая миссия, в ходе которой они проведут переговоры с заинтересованными потенциальными партнерами, а также примут участие в дискуссиях и круглых столах. Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в рамках VII Российско-Китайского Экспо и Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.
https://ria.ru/20240415/investportal-1940110411.html
китай
харбин
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940350826_1:0:850:637_1920x0_80_0_0_ed0feeb55e17d14f1d7058f6b9604251.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, харбин, забайкальский край, твой бизнес – новости, бренд сделано в россии (made in russia)
Твой бизнес, Китай, Харбин, Забайкальский край, Твой бизнес – новости, Бренд Сделано в России (Made in Russia)
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
Забайкальские предприниматели представят свои товары на фестивале-ярмарке "Сделано в России" в городе Харбин
в Китае, местные жители смогут познакомиться с гончарными изделиями ручной работы, сладостями, изделиями из шерсти, сообщает пресс-служба края.
Так, на выставке будут представлены товары от "Читинских ключей" - квас, лимонад, газированная вода. Кроме того, индивидуальный предприниматель Валентина Мировая привезет гончарные изделия ручной работы, кондитерская компания "Восток" - сладости, а "Забайкалэкспорт" - вафли и мед.
Также индивидуальный предприниматель "Хан" представит свои изделия из шерсти, а бизнесмен Микаил Керимов даст возможность гостям выставки попробовать забайкальский чай и сублимированные фрукты.
Для российских производителей на полях фестиваля-ярмарки также будет организована многоотраслевая деловая миссия, в ходе которой они проведут переговоры с заинтересованными потенциальными партнерами, а также примут участие в дискуссиях и круглых столах.
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет в рамках VII Российско-Китайского Экспо и Харбинской международной торгово-экономической ярмарки.