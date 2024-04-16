https://ria.ru/20240416/yaponiya-1940296364.html

Япония продолжит укреплять сотрудничество с НАТО, сообщили в МИД

Япония продолжит укреплять сотрудничество с НАТО, сообщили в МИД - РИА Новости, 16.04.2024

Япония продолжит укреплять сотрудничество с НАТО, сообщили в МИД

Япония продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с НАТО, с которой у неё общие базовые ценности и стратегические интересы, говорится в ежегодном докладе РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T05:46

2024-04-16T05:46

2024-04-16T05:46

в мире

япония

фумио кисида

нато

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ТОКИО, 16 апр – РИА Новости. Япония продолжит укреплять стратегическое сотрудничество с НАТО, с которой у неё общие базовые ценности и стратегические интересы, говорится в ежегодном докладе МИД страны "Синяя книга по дипломатии". "В ответ на изменяющуюся международную обстановку в сфере безопасности и для поддержания и укрепления международного порядка, основанного на нормах международного права, Япония будет уверенно укреплять стратегическое сотрудничество с НАТО, с которым у неё общие базовые ценности и стратегические интересы", - отмечается в документе. Авторы доклада напоминают, что в 2023 году в ходе саммита НАТО в июле, где также присутствовал премьер-министр Японии Фумио Кисида, было объявлено о соглашении по "Индивидуально подготовленной программе партнерства" (ITPP, Individually Tailored Partnership Programme) между Японией и НАТО. "ITPP направлена на повышение сотрудничества между Японией и НАТО на новый уровень и включает четыре приоритетные области: новые вызовы в сфере безопасности, традиционные вызовы, расширение сотрудничества и продвижение базовых ценностей. В рамках этих областей выделяют 16 конкретных сфер сотрудничества, включая кибербезопасность, стратегическую коммуникацию, науку и технологии", - уточняется в "Синей книге по дипломатии". В 2022 году Кисида стал первым премьер-министром Японии, который участвовал в саммите НАТО. В прошлом году он также принимал участие во встрече альянса. В этом году премьер-министр Японии также может принять участие в саммите НАТО, который должен пройти в июле в Вашингтоне.

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939696003.html

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939735287.html

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в мире, япония, фумио кисида, нато