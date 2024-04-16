https://ria.ru/20240416/yaponiya-1940293395.html

Япония хочет сохранить долю в нефтегазовых проектах в России

Япония хочет сохранить долю в нефтегазовых проектах в России - РИА Новости, 16.04.2024

Япония хочет сохранить долю в нефтегазовых проектах в России

Япония намерена сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в РФ, так как считает их важными для энергетической безопасности, говорится в ежегодном... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T04:51

2024-04-16T04:51

2024-04-16T05:11

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ТОКИО, 16 апр - РИА Новости. Япония намерена сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в РФ, так как считает их важными для энергетической безопасности, говорится в ежегодном докладе МИД страны "Синяя книга по дипломатии". "В области энергетики японское правительство заявило о намерении поэтапно отказаться от зависимости от российской энергоносителей, включая уголь и нефть, минимизируя при этом негативное влияние на жизнь населения и бизнес. Однако, что касается проектов по разработке нефти и газа в России, таких как "Сахалин-1" и "Сахалин-2", в свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу Япония продолжает рассматривать их как важные проекты в сфере энергетической безопасности страны и намерена сохранять в них долю", - отмечается в докладе. В документе при этом уточняется, что Токио продолжит в сотрудничестве со странами "большой семерки" проводить в отношении России "политику жестких санкций" и приостановки государственных проектов по сотрудничеству в экономической сфере, начатую после событий на Украине."В этом контексте торговля между Японией и Россией в 2023 году сократилась на 44,3% по сравнению с предыдущим годом. Из-за санкционных мер Японии экспорт из РФ в Японию уменьшился на 47,2% по сравнению с годом ранее, а экспорт из Японии в Россию сократился на 34,5%", - уточняется в "Синей книге по дипломатии" МИД."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа: Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Построенная инфраструктура включает три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и завод сжижения газа. Президент России Владимир Путин летом 2022 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК, согласно которому оператором проекта "Сахалин-2" стало российское юрлицо - ООО "Сахалинская энергия". Японские Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли в проекте (12,5% и 10% соответственно). Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась, и в апреле правительство одобрило продажу этой доли "Новатэку". Крупнейший участник нового оператора - "Газпром" с долей 50%. Президент РФ в октябре 2022 года распорядился создать российского оператора СРП-проекта "Сахалин-1", которому перейдут права и обязанности американской Exxon Neftegaz limited, владеющей 30% в проекте. Управляющей новым оператором стала структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф" с долей 20% в проекте. Иностранные участники, японская Sodeco и индийская ONGC, владеющие 30% и 20% в "Сахалине-1" соответственно, подтвердили намерение остаться. Exxon с марта 2022 года находится в процессе выхода.

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939696003.html

https://ria.ru/20240413/yaponiya-1939735287.html

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россия, япония, владимир путин, shell, новатэк, сахалин-2, в мире, токио