https://ria.ru/20240416/vzyatka-1940448918.html

Жительницу Геническа оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику УФСБ

Жительницу Геническа оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику УФСБ - РИА Новости, 16.04.2024

Жительницу Геническа оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику УФСБ

Суд в Геническе Херсонской области оштрафовал местную жительницу на 1,5 миллиона рублей за попытку дать взятку в 2 миллиона рублей сотруднику УФСБ, сообщил... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T19:33

2024-04-16T19:33

2024-04-16T21:28

происшествия

херсонская область

россия

геническ

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

ГЕНИЧЕСК, 16 апр - РИА Новости. Суд в Геническе Херсонской области оштрафовал местную жительницу на 1,5 миллиона рублей за попытку дать взятку в 2 миллиона рублей сотруднику УФСБ, сообщил журналистам представитель Федеральной службы безопасности. "Геническим районным судом вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному по материалам УФСБ России по Херсонской области в отношении местной жительницы, причастной к совершению преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 УК РФ "покушение на дачу взятки в особо крупном размере". В конце сентября 2023 года осужденная попыталась дать взятку сотруднику регионального УФСБ в сумме, превышающей 2 миллиона рублей, за заведомо незаконные действия", - сообщили в ведомстве. По данным ФСБ, с помощью взятки подсудимая пыталась прекратить в своем отношении проверки и вернуть изъятый у нее правоохранителями контрафактный алкоголь. Сотрудник УФСБ, которому она собиралась дать взятку, предупредил руководство, что его склоняют к коррупционному преступлению, при попытке передачи денег женщину задержали. Сообщается, что подсудимая признала вину, с учетом этого суд назначил ей наказание в виде штрафа в 1,5 миллиона рублей, денежные средства, являвшиеся предметом взятки, конфискованы в доход государства.

https://ria.ru/20240405/prigovor-1937961696.html

херсонская область

россия

геническ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, херсонская область , россия, геническ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)