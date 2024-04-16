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Жительницу Геническа оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику УФСБ - РИА Новости, 16.04.2024
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19:33 16.04.2024 (обновлено: 21:28 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/vzyatka-1940448918.html
Жительницу Геническа оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику УФСБ
Жительницу Геническа оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику УФСБ - РИА Новости, 16.04.2024
Жительницу Геническа оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику УФСБ
Суд в Геническе Херсонской области оштрафовал местную жительницу на 1,5 миллиона рублей за попытку дать взятку в 2 миллиона рублей сотруднику УФСБ, сообщил... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T19:33
2024-04-16T21:28
происшествия
херсонская область
россия
геническ
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ГЕНИЧЕСК, 16 апр - РИА Новости. Суд в Геническе Херсонской области оштрафовал местную жительницу на 1,5 миллиона рублей за попытку дать взятку в 2 миллиона рублей сотруднику УФСБ, сообщил журналистам представитель Федеральной службы безопасности. "Геническим районным судом вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному по материалам УФСБ России по Херсонской области в отношении местной жительницы, причастной к совершению преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 УК РФ "покушение на дачу взятки в особо крупном размере". В конце сентября 2023 года осужденная попыталась дать взятку сотруднику регионального УФСБ в сумме, превышающей 2 миллиона рублей, за заведомо незаконные действия", - сообщили в ведомстве. По данным ФСБ, с помощью взятки подсудимая пыталась прекратить в своем отношении проверки и вернуть изъятый у нее правоохранителями контрафактный алкоголь. Сотрудник УФСБ, которому она собиралась дать взятку, предупредил руководство, что его склоняют к коррупционному преступлению, при попытке передачи денег женщину задержали. Сообщается, что подсудимая признала вину, с учетом этого суд назначил ей наказание в виде штрафа в 1,5 миллиона рублей, денежные средства, являвшиеся предметом взятки, конфискованы в доход государства.
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херсонская область
россия
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происшествия, херсонская область , россия, геническ, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Херсонская область , Россия, Геническ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жительницу Геническа оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику УФСБ

Жительницу Геническа оштрафовали за взятку в 2 млн руб сотруднику УФСБ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 16 апр - РИА Новости. Суд в Геническе Херсонской области оштрафовал местную жительницу на 1,5 миллиона рублей за попытку дать взятку в 2 миллиона рублей сотруднику УФСБ, сообщил журналистам представитель Федеральной службы безопасности.
"Геническим районным судом вынесен приговор по уголовному делу, возбужденному по материалам УФСБ России по Херсонской области в отношении местной жительницы, причастной к совершению преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 291 УК РФ "покушение на дачу взятки в особо крупном размере". В конце сентября 2023 года осужденная попыталась дать взятку сотруднику регионального УФСБ в сумме, превышающей 2 миллиона рублей, за заведомо незаконные действия", - сообщили в ведомстве.
По данным ФСБ, с помощью взятки подсудимая пыталась прекратить в своем отношении проверки и вернуть изъятый у нее правоохранителями контрафактный алкоголь. Сотрудник УФСБ, которому она собиралась дать взятку, предупредил руководство, что его склоняют к коррупционному преступлению, при попытке передачи денег женщину задержали.
Сообщается, что подсудимая признала вину, с учетом этого суд назначил ей наказание в виде штрафа в 1,5 миллиона рублей, денежные средства, являвшиеся предметом взятки, конфискованы в доход государства.
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ПроисшествияХерсонская областьРоссияГеническФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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