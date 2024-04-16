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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 16.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T02:46
2024-04-16T02:46
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное" в своем Telegram-канале. "В Хмельницкой области слышны взрывы", — говорится в публикации. Тревога в регионе не объявлялась. Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что мощный взрыв прозвучал в подконтрольном ВСУ городе Херсон.Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240416/vance-1940285967.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина, Херсон, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы