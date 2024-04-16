https://ria.ru/20240416/vengriya-1940355535.html

В Венгрии назвали сообщение о переплате за российский газ заблуждением

В Венгрии назвали сообщение о переплате за российский газ заблуждением - РИА Новости, 16.04.2024

В Венгрии назвали сообщение о переплате за российский газ заблуждением

Венгрия не могла бы покупать природный газ так дешево ни у кого, кроме России, разговоры о том, что Венгрия переплачивает за российское голубое топливо,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T13:06

2024-04-16T13:06

2024-04-16T13:06

экономика

венгрия

сербия

россия

газпром

турецкий поток

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БУДАПЕШТ, 16 апр - РИА Новости. Венгрия не могла бы покупать природный газ так дешево ни у кого, кроме России, разговоры о том, что Венгрия переплачивает за российское голубое топливо, являются заблуждениями, заявил венгерский министр энергетики Чаба Лантош в интервью венгерскому изданию Mandiner. "Я хотел бы опровергнуть распространенное заблуждение о том, что правительство покупает российский газ по высокой цене. Это неправда. Мы не могли бы покупать природный газ по такой цене вплоть до венгерской границы ни у кого другого. Это факт", - сказал Лантош в интервью венгерскому изданию Mandiner. Он отметил, что Венгрия работает над диверсификацией источников, в страну поступает СПГ через терминал в Хорватии, а также газ из Румынии, однако "физически, из-за инфраструктурных особенностей региона и отсутствия побережья, отказаться от российских источников по такой цене в настоящее время невозможно". В венгерском МИД неоднократно заявляли, что Будапешт работает над диверсификацией поставок газа, однако в краткосрочной перспективе заменить российские энергоносители не получится. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из этого объема 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.

https://ria.ru/20231016/gaz-1902995062.html

https://ria.ru/20231013/gaz-1902507333.html

венгрия

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экономика, венгрия, сербия, россия, газпром, турецкий поток