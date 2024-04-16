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В Сочи задержали подозреваемого в убийстве участника КВН
В Сочи задержали подозреваемого в убийстве участника КВН - РИА Новости, 16.04.2024
В Сочи задержали подозреваемого в убийстве участника КВН
Подозреваемый в убийстве своего оппонента около гостиницы в Сочи в январе текущего года, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T19:31
2024-04-16T19:31
2024-04-16T19:43
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СОЧИ, 16 апр - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве своего оппонента около гостиницы в Сочи в январе текущего года, задержан, ему предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СК РФ. Как ранее рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потасовка между участником махачкалинской команды КВН "Лахмаджу" и членом сочинской "Моей команды" произошла на курорте в ночь на 18 января около гостиницы "Жемчужина". Участник "Лахмаджу", предположительно, нанес несколько ударов оппоненту, тот упал с опорной стены, получив открытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода и оснований черепа, а также ушиб головного мозга. От полученных травм потерпевший скончался в больнице. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Позже краевым следствием сообщалось, что личность мужчины установлена. Задержать подозреваемого удалось спустя несколько месяцев. "Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время следователь регионального управления СК намерен ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале "Следком".
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происшествия, россия, сочи, следственный комитет россии (ск рф), квн
Происшествия, Россия, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ), КВН
В Сочи задержали подозреваемого в убийстве участника КВН
СК: В Сочи задержали подозреваемого в убийстве оппонента из КВН