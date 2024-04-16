https://ria.ru/20240416/tobol-1940298073.html

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся на 111 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся на 111 сантиметров - РИА Новости, 16.04.2024

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки поднялся на 111 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08:00 (06:00 мск) вторника, поднялся за сутки на 111 сантиметров и к утру вторника достиг 742 сантиметров,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T06:18

2024-04-16T06:18

2024-04-16T07:27

курган

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

происшествия

россия

курганская область

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08:00 (06:00 мск) вторника, поднялся за сутки на 111 сантиметров и к утру вторника достиг 742 сантиметров, сообщили власти региона.Как сообщала горадминистрация, на 08:00 (06:00 мск) воскресенья уровень воды в реке Тобол составлял 491 сантиметр. На 08:00 (06:00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра."Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идет колоссальный объем воды. В Кургане 16 апреля в 8:00 (06:00 мск. — Прим. ред.) уровень составляет 742 см, + 8 см за 6 часов", — говорится в заявлении.В Кургане продолжается эвакуация с затопляемых территорий. Эвакуируют жителей микрорайона Тополя, а также домашних животных, включая крупный рогатый скот.Ранее в понедельник губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что по реке идет более 1,3 миллиарда кубометров воды, это в два раза больше, чем в 1994 году, когда она поднялась более чем на десять метров.Глава области призвал всех жителей опасных районов эвакуироваться заранее, отметив, что скоро выезд может стать невозможным из-за затопления дорог.Согласно прогнозам Уральского гидрометцентра, с 15 по 18 апреля в реке Тобол у Кургана и ниже по течению продолжится подъем уровня воды. Ожидается затопление прибрежных территорий, пойменных озер, проток и стариц. Превышение уровнем воды отметок неблагоприятного явления — 700 сантиметров — уже достигнуто, опасные явления наступают при 850 сантиметрах.В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. Как сообщили в Главном управлении МЧС, в регионе может затопить 62 населенных пункта, 4300 домов, 5550 приусадебных участков, 600 дачных участков, в зоне ЧС рискуют оказаться 18 718 человек.По данным на 16 апреля, в шести муниципальных округах остаются затопленными 305 жилых домов и 685 приусадебных участков.По состоянию на 15 апреля, более 7,1 тысячи жителей превентивно эвакуировали из-за паводка, 885 человек находятся в пунктах временного размещения.

https://ria.ru/20240410/polovode-1938907985.html

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тобол (река)

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Cпасатели на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка Cпасатели дежурят на правом берегу Тобола в Кургане в пик паводка. По последним данным мэрии, уровень воды поднялся за два часа на 15 сантиметров - до 646. 2024-04-16T06:18 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия, россия, курганская область