https://ria.ru/20240416/tbilisi-1940470439.html

Митингующие у парламента в Тбилиси не стали расходиться после стычек

Митингующие у парламента в Тбилиси не стали расходиться после стычек - РИА Новости, 16.04.2024

Митингующие у парламента в Тбилиси не стали расходиться после стычек

Бригады спецназа все еще мобилизованы у разных входов в парламент и не дают возможности участникам акции блокировать здание законодательного органа, ситуация... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T22:05

2024-04-16T22:05

2024-04-16T22:05

в мире

грузия

сша

тбилиси

ираклий кобахидзе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940470916_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_66aba8f478876a052686269247f25361.jpg

ТБИЛИСИ, 16 апр – РИА Новости. Бригады спецназа все еще мобилизованы у разных входов в парламент и не дают возможности участникам акции блокировать здание законодательного органа, ситуация спокойная, участники акции не расходятся, передает корреспондент РИА Новости. Недавно спецназ применил перцовый спрей, чтобы разогнать митингующих, планирующих заблокировать вход в парламент. На месте стоит машина скорой помощи. Медики оказали первую помощь пострадавшим от спрея демонстрантам. По данным МВД, в ходе акции пострадал один правоохранитель. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента. В апреле текущего года правящая партия "Грузинская мечта" официально повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается "организацией, проводящей интересы иностранных сил", должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнять декларацию. В целях выявления таких организаций минюст будет наделен полномочиями проводить исследования и контролировать этот вопрос в любое время. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента по примеру России. Несмотря на то, что в США много лет действует закон о регистрации иностранных агентов, оппоненты утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США был контроль над деятельностью врагов, а закон Грузии направлен против друзей страны. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе утверждает, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели - ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.

https://ria.ru/20240416/korter-1940462824.html

https://ria.ru/20240415/draka-1940141310.html

грузия

сша

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у парламента в Тбилиси после стычек митингующих с полицией После стычек у парламента в Тбилиси митингующие не расходятся, у входа в здание по-прежнему выставлен полицейский спецназ. 2024-04-16T22:05 true PT0M49S

Обстановка у здания парламента Грузии, где силовики начали глушить связь Жители Тбилиси проводят очередную акцию против принятия законопроекта об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости. 2024-04-16T22:05 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, грузия, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе