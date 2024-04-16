https://ria.ru/20240416/syrskiy-1940476033.html

Они не подчиняются. Стало известно о проблемах Сырского из-за Залужного

Они не подчиняются. Стало известно о проблемах Сырского из-за Залужного - РИА Новости, 16.04.2024

Они не подчиняются. Стало известно о проблемах Сырского из-за Залужного

Некоторые подразделения ВСУ, ранее приближенные к генералу Валерию Залужному, сейчас отказываются выполнять приказы главкома Александра Сырского, заявил... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T23:06

2024-04-16T23:06

2024-04-16T23:06

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

донецкая народная республика

часов яр

александр сырский

валерий залужный

правый сектор

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Некоторые подразделения ВСУ, ранее приближенные к генералу Валерию Залужному, сейчас отказываются выполнять приказы главкома Александра Сырского, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале."Похоже, что между генералом Сырским и некоторыми подразделениями в украинской военной системе развивается кризис. Кажется, речь идет о наиболее идеологических подразделениях, ранее близких к генералу Залужному. Эти подразделения не хотят подчиняться приказам Сырского", — отметил он.По словам эксперта, главком ВСУ сталкивается с неподчинением со стороны ряда подразделений. Так, недавно появилась информация о расформировании 67-ой бригады, как предполагает Меркурис, из-за ее регулярного неподчинения."Мы также видели, что было похожее со стороны 3-ей бригады, которая состоит из Азова*. Они отказались следовать приказу контратаковать в районе Авдеевки, когда Сырский отправил их туда. <...> Они отказались передислоцироваться в Часов Яр, они все больше действуют как отдельная сила и сегодня утром появились сообщения, что Сырский также решил расформировать 3-ую штурмовую бригаду и что скоро будет об этом объявлено", — резюмировал он.Украинское военное командование начало проверки в отношении 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ после потери некоторых позиций в направлении Часова Яра в ДНР, сообщила в воскресенье "Украинская правда". По данным издания, военное руководство разных уровней интересовало, почему на этом направлении "проседает" такое мотивированное подразделение. По данным издания, одной из причин, обнаруженных проверкой, оказались проблемы внутри самой бригады. Управление отделяло от военнослужащих из "Правого сектора"* тех, кто перевелся к ним недавно. Их называли "пиксельными", отношение к ним было явно хуже: их первыми отправляли в бой, в результате за неимением опыта они теряли позиции.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20240416/vsu-1940450787.html

https://ria.ru/20240416/soskin-1940430219.html

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в мире, авдеевка, донецкая народная республика, часов яр, александр сырский, валерий залужный, правый сектор, вооруженные силы украины