https://ria.ru/20240416/stoltenberg-1940457892.html
Столтенберг призвал страны НАТО "копать глубже", чтобы поддержать Украину
Столтенберг призвал страны НАТО "копать глубже", чтобы поддержать Украину - РИА Новости, 16.04.2024
Столтенберг призвал страны НАТО "копать глубже", чтобы поддержать Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам разговора с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом призвал страны-члены альянса "копать глубже" и обеспечить Киев... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T20:28
2024-04-16T20:28
2024-04-16T20:31
в мире
украина
румыния
россия
йенс столтенберг
клаус йоханнис
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879148072_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7015512bdc78e7e429eb180caa24a7b5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам разговора с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом призвал страны-члены альянса "копать глубже" и обеспечить Киев необходимыми боеприпасами и системами ПВО. "Провел разговор с президентом Румынии по нашей поддержке Украины. Призываю всех союзников копать глубже, чтобы предоставить больше боеприпасов и систем ПВО. Румыния имеет решающее значение для защиты восточного фланга НАТО и привержена поддержке Украины", - написал генсек в сети X. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20231011/rumyniya-1901896237.html
украина
румыния
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879148072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c1248bc1ba9f0e2cef62d14a5de7047f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, румыния, россия, йенс столтенберг, клаус йоханнис, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Румыния, Россия, Йенс Столтенберг, Клаус Йоханнис, Сергей Лавров, НАТО
Столтенберг призвал страны НАТО "копать глубже", чтобы поддержать Украину
Столтенберг призвал страны НАТО "копать глубже" и обеспечить Украину оружием