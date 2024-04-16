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Столтенберг призвал страны НАТО "копать глубже", чтобы поддержать Украину - РИА Новости, 16.04.2024
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20:28 16.04.2024 (обновлено: 20:31 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/stoltenberg-1940457892.html
Столтенберг призвал страны НАТО "копать глубже", чтобы поддержать Украину
Столтенберг призвал страны НАТО "копать глубже", чтобы поддержать Украину - РИА Новости, 16.04.2024
Столтенберг призвал страны НАТО "копать глубже", чтобы поддержать Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам разговора с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом призвал страны-члены альянса "копать глубже" и обеспечить Киев... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T20:28
2024-04-16T20:31
в мире
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россия
йенс столтенберг
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сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам разговора с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом призвал страны-члены альянса "копать глубже" и обеспечить Киев необходимыми боеприпасами и системами ПВО. "Провел разговор с президентом Румынии по нашей поддержке Украины. Призываю всех союзников копать глубже, чтобы предоставить больше боеприпасов и систем ПВО. Румыния имеет решающее значение для защиты восточного фланга НАТО и привержена поддержке Украины", - написал генсек в сети X. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, румыния, россия, йенс столтенберг, клаус йоханнис, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Румыния, Россия, Йенс Столтенберг, Клаус Йоханнис, Сергей Лавров, НАТО
Столтенберг призвал страны НАТО "копать глубже", чтобы поддержать Украину

Столтенберг призвал страны НАТО "копать глубже" и обеспечить Украину оружием

© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам разговора с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом призвал страны-члены альянса "копать глубже" и обеспечить Киев необходимыми боеприпасами и системами ПВО.
«
"Провел разговор с президентом Румынии по нашей поддержке Украины. Призываю всех союзников копать глубже, чтобы предоставить больше боеприпасов и систем ПВО. Румыния имеет решающее значение для защиты восточного фланга НАТО и привержена поддержке Украины", - написал генсек в сети X.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте. 10 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Они наши. От приехавшего в Румынию Зеленского потребовали вернуть земли
11 октября 2023, 01:39
 
В миреУкраинаРумынияРоссияЙенс СтолтенбергКлаус ЙоханнисСергей ЛавровНАТО
 
 
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