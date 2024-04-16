https://ria.ru/20240416/stoltenberg-1940457892.html

Столтенберг призвал страны НАТО "копать глубже", чтобы поддержать Украину

Столтенберг призвал страны НАТО "копать глубже", чтобы поддержать Украину - РИА Новости, 16.04.2024

Столтенберг призвал страны НАТО "копать глубже", чтобы поддержать Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам разговора с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом призвал страны-члены альянса "копать глубже" и обеспечить Киев... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T20:28

2024-04-16T20:28

2024-04-16T20:31

в мире

украина

румыния

россия

йенс столтенберг

клаус йоханнис

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879148072_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7015512bdc78e7e429eb180caa24a7b5.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам разговора с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом призвал страны-члены альянса "копать глубже" и обеспечить Киев необходимыми боеприпасами и системами ПВО. "Провел разговор с президентом Румынии по нашей поддержке Украины. Призываю всех союзников копать глубже, чтобы предоставить больше боеприпасов и систем ПВО. Румыния имеет решающее значение для защиты восточного фланга НАТО и привержена поддержке Украины", - написал генсек в сети X. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20231011/rumyniya-1901896237.html

украина

румыния

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, румыния, россия, йенс столтенберг, клаус йоханнис, сергей лавров, нато