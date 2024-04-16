https://ria.ru/20240416/sposobnosti-1940449854.html

Глава Минюста США выступил в защиту умственных способностей Байдена

Глава Минюста США выступил в защиту умственных способностей Байдена - РИА Новости, 16.04.2024

Глава Минюста США выступил в защиту умственных способностей Байдена

Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд выступил в защиту умственных способностей президента Джо Байдена, подчеркнув, что американский лидер... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T19:39

2024-04-16T19:39

2024-04-16T21:07

в мире

сша

джо байден

джулиан ассанж

wikileaks

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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд выступил в защиту умственных способностей президента Джо Байдена, подчеркнув, что американский лидер "умело решает как внутренние, так и внешние проблемы" государства. "Я говорил это прежде и повторю вновь... Я сохраню полное доверие к президенту. У президента не наблюдается никаких отклонений, и я категорически отвергаю вашу характеристику в отношении него", - сказал Гарланд, выступая на слушаниях в конгрессе, посвященных бюджетным ассигнованиям на 2025 финансовый год. Глава минюста США добавил, что лично был свидетелем того, как Байден профессионально проводит совещания своего кабинета министров, посвященные вопросам внутриполитической и внешней проблематики. Во время выступления Гарланда в комитете по ассигнованиям были слышны крики протестующих, которые потребовали освободить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.

https://ria.ru/20240209/bayden-1926284164.html

https://ria.ru/20231127/bayden-1912007272.html

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в мире, сша, джо байден, джулиан ассанж, wikileaks