Рейтинг@Mail.ru
Глава Минюста США выступил в защиту умственных способностей Байдена - РИА Новости, 16.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 16.04.2024 (обновлено: 21:07 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/sposobnosti-1940449854.html
Глава Минюста США выступил в защиту умственных способностей Байдена
Глава Минюста США выступил в защиту умственных способностей Байдена - РИА Новости, 16.04.2024
Глава Минюста США выступил в защиту умственных способностей Байдена
Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд выступил в защиту умственных способностей президента Джо Байдена, подчеркнув, что американский лидер... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T19:39
2024-04-16T21:07
в мире
сша
джо байден
джулиан ассанж
wikileaks
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939259612_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_0e9efd98b2999c2200ed9fb0e8c92051.jpg
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд выступил в защиту умственных способностей президента Джо Байдена, подчеркнув, что американский лидер "умело решает как внутренние, так и внешние проблемы" государства. "Я говорил это прежде и повторю вновь... Я сохраню полное доверие к президенту. У президента не наблюдается никаких отклонений, и я категорически отвергаю вашу характеристику в отношении него", - сказал Гарланд, выступая на слушаниях в конгрессе, посвященных бюджетным ассигнованиям на 2025 финансовый год. Глава минюста США добавил, что лично был свидетелем того, как Байден профессионально проводит совещания своего кабинета министров, посвященные вопросам внутриполитической и внешней проблематики. Во время выступления Гарланда в комитете по ассигнованиям были слышны крики протестующих, которые потребовали освободить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.
https://ria.ru/20240209/bayden-1926284164.html
https://ria.ru/20231127/bayden-1912007272.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939259612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d62592f1d1c6a949238fa94940926bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, США, Джо Байден, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Глава Минюста США выступил в защиту умственных способностей Байдена

Глава Минюста США: в умственных способностях Байдена не наблюдается отклонений

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд выступил в защиту умственных способностей президента Джо Байдена, подчеркнув, что американский лидер "умело решает как внутренние, так и внешние проблемы" государства.
«
"Я говорил это прежде и повторю вновь... Я сохраню полное доверие к президенту. У президента не наблюдается никаких отклонений, и я категорически отвергаю вашу характеристику в отношении него", - сказал Гарланд, выступая на слушаниях в конгрессе, посвященных бюджетным ассигнованиям на 2025 финансовый год.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Ненадлежащее хранение секретных бумаг Байденом объяснили "невинной ошибкой"
9 февраля, 00:12
Глава минюста США добавил, что лично был свидетелем того, как Байден профессионально проводит совещания своего кабинета министров, посвященные вопросам внутриполитической и внешней проблематики.
Во время выступления Гарланда в комитете по ассигнованиям были слышны крики протестующих, которые потребовали освободить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Байден, старейший президент в истории США, нередко дает своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством.
В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
Экс-врач Белого дома заявил об угрозе США из-за состояния Байдена
27 ноября 2023, 03:01
 
В миреСШАДжо БайденДжулиан АссанжWikiLeaks
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала