https://ria.ru/20240416/spetsoperatsiya-1940434335.html

Спецоперация, 16 апреля: ВС России сбили шесть ракет Storm Shadow

Спецоперация, 16 апреля: ВС России сбили шесть ракет Storm Shadow - РИА Новости, 16.04.2024

Спецоперация, 16 апреля: ВС России сбили шесть ракет Storm Shadow

Российские военнослужащие отразили десять контратак противника на купянском и авдеевском направлениях, улучшили положение по переднему краю и взяли более... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T18:36

2024-04-16T18:36

2024-04-16T19:29

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили десять контратак противника на купянском и авдеевском направлениях, улучшили положение по переднему краю и взяли более выгодные рубежи, а также сбили шесть ракет Storm Shadow, следует из опубликованной во вторник сводки Минобороны РФ. Потери Киева составили более 1,1 тысячи солдат. Кроме того, украинские войска лишились трёх боевых бронированных машин, одной БМП, двух самоходных артиллерийских установок Paladin, гаубиц M198 и M777 производства США, польcкой установки Krab, а также гаубиц "Мста-Б", Д-20 и Д-30, САУ "Гвоздика". Также уничтожены полевой склад боеприпасов ВСУ, боевая машина РСЗО "Град" и станция радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". "В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155 миллиметровые самоходные артиллерийские установки Paladin производства США и Krab польского производства, 152 миллиметровая самоходная артиллерийская установка "Акация", 105 миллиметровое орудие М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы "Нота", - добавили в МО РФ. Авиация и артиллерия поразили склады боеприпасов и горючего ВСУ, цеха производства и хранения беспилотников. Средства ПВО сбили за сутки 155 украинских беспилотника, шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, а также два снаряда HIMARS и "Ураган". ВыдворилиВо вторник Октябрьский районный суд Мариуполя постановил выдворить гражданина Украины, распространявшего радикальную литературу в одной из мусульманских общин города. Жительницу Мелитополя, которая занималась сбором сведений о дислокации и перемещении войск России в Запорожской области, выдворили за пределы страны на 20 лет, сообщила во вторник пресс-служба управления ФСБ по региону. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинская армия атаковала четыре района Белгородской области 14 раз за прошедшие сутки. Всего было выпущено восемь снарядов, также с беспилотников было сброшено шесть взрывных устройств. Задача измениласьФСБ России сообщила о задержании россиянина, который по заданию украинской спецслужбы дистанционно подорвал автомобиль экс-сотрудника СБУ. Чья это машина, указано не было, однако известно, что 12 апреля в столице у дома на Коровинском шоссе под Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, пострадал хозяин внедорожника - бывший подполковник СБУ Василий Прозоров. Российская спецслужба также показала задержание украинского агента, а также его рассказ, в ходе которого он признаётся, что в феврале по заданию куратора выехал в Москву для слежки за Toyota Land Cruiser Prado на Коровинском шоссе, 3. Потом "задача изменилась", ему поступило указание собрать бомбу. Задержанный сделал это, консультируясь с куратором, после чего ориентировочно в два ночи 9 апреля прикрепил взрывное устройство к днищу внедорожника. Воздушные шарыМинобороны РФ сообщило утром, что Украина попыталась атаковать Россию c применением малоразмерного воздушного шара, он был уничтожен ПВО над территорией Курской области около 08.15 мск. Кроме этого, были сбиты три беспилотника самолётного типа над Белогородской областью около 9.30 мск. Не подливать масла в огоньПредседатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной. По его словам, чтобы предотвратить выход украинского кризиса из-под контроля, все стороны должны работать над скорейшим восстановлением мира. Кроме того, председатель КНР заявил, что "необходимо охлаждать ситуацию, а не подливать масла в огонь, создавать условия для восстановления мира и избегать дальнейшего обострения противоречий". Он добавил, что "необходимо снизить негативное влияние (кризиса) на мировую экономику и не подрывать стабильность глобальных цепочек производства и поставок". Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил во вторник, что планирует посетить Россию и Украину в скором будущем. Он отметил, что "нужно держать этот канал коммуникации открытым". УжесточениеВладимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. В карточке к законопроекту на сайте Рады говорится, что документ уже подписан спикером парламента Русланом Стефанчуком в понедельник, а во вторник уже направлен на подпись Зеленскому. Во второй половине дня появилась отметка "возвращен с подписью от президента". Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что закон вступит в силу в конце мая. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена во вторник в Киеве, а также Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях Украины. СМИ сообщали о взрывах в Хмельницкой и Сумской областях. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости со ссылкой на своих коллег, что в подконтрольном Киеву Запорожье был зафиксирован мощный удар. Кроме того, он рассказал о попадании по складу ВСУ в городе Умань Черкасской области, а также по военному аэродрому в пригороде Староконстантинова в Хмельницкой области. Зеленский заявил, что Запад боится проигрыша России в украинском конфликте. По его словам, Запад пугает возможность возникновения "какой-то опасности, какого-то миграционного кризиса".

https://ria.ru/20240416/aktivy-1940245519.html

https://ria.ru/20240416/ukraina-1940228007.html

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

https://ria.ru/20240415/avdeevka-1939561097.html

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