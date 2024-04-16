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Житель Белгородской области благодаря соцконтракту начал разводить овец - РИА Новости, 16.04.2024
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Твой бизнес
 
18:56 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/sotskontrakt-1940443534.html
Житель Белгородской области благодаря соцконтракту начал разводить овец
Житель Белгородской области благодаря соцконтракту начал разводить овец - РИА Новости, 16.04.2024
Житель Белгородской области благодаря соцконтракту начал разводить овец
Житель Белгородской области Денис Иванисов приобрел барана, молодых овец, корм и ветеринарные препараты по государственной поддержке "Содействие", сообщает... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:56
2024-04-16T18:56
твой бизнес
вячеслав гладков
белгородская область
твой бизнес – новости
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Житель Белгородской области Денис Иванисов приобрел барана, молодых овец, корм и ветеринарные препараты по государственной поддержке "Содействие", сообщает пресс-служба правительства региона. В феврале текущего года Иванисову на эти меры выделили 200 тысяч рублей. К концу года он планирует сдавать овец на мясо, а на вырученные деньги развивать семейный бизнес. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Этот вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу. Кроме того, программа позволяет запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.
https://ria.ru/20240404/sotskontrakt-1937861227.html
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вячеслав гладков, белгородская область, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса

Житель Белгородской области благодаря соцконтракту начал разводить овец

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОвцы
Овцы - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Овцы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Житель Белгородской области Денис Иванисов приобрел барана, молодых овец, корм и ветеринарные препараты по государственной поддержке "Содействие", сообщает пресс-служба правительства региона.
В феврале текущего года Иванисову на эти меры выделили 200 тысяч рублей. К концу года он планирует сдавать овец на мясо, а на вырученные деньги развивать семейный бизнес.
Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Этот вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу. Кроме того, программа позволяет запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.
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Жительница Белгородской области открыла студию маникюра по соцконтракту
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Твой бизнесВячеслав ГладковБелгородская областьТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
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