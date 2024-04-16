https://ria.ru/20240416/sotskontrakt-1940443534.html

Житель Белгородской области благодаря соцконтракту начал разводить овец

Житель Белгородской области благодаря соцконтракту начал разводить овец - РИА Новости, 16.04.2024

Житель Белгородской области благодаря соцконтракту начал разводить овец

Житель Белгородской области Денис Иванисов приобрел барана, молодых овец, корм и ветеринарные препараты по государственной поддержке "Содействие", сообщает... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T18:56

2024-04-16T18:56

2024-04-16T18:56

твой бизнес

вячеслав гладков

белгородская область

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Житель Белгородской области Денис Иванисов приобрел барана, молодых овец, корм и ветеринарные препараты по государственной поддержке "Содействие", сообщает пресс-служба правительства региона. В феврале текущего года Иванисову на эти меры выделили 200 тысяч рублей. К концу года он планирует сдавать овец на мясо, а на вырученные деньги развивать семейный бизнес. Программа "Содействие" реализуется в регионе благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова. Этот вид поддержки помогает гражданам не только решить текущие проблемы, но и получить хорошую работу. Кроме того, программа позволяет запустить собственный бизнес, развивать личное подсобное хозяйство, пройти профессиональное обучение или повысить свою квалификацию.

https://ria.ru/20240404/sotskontrakt-1937861227.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вячеслав гладков, белгородская область, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса