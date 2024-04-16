https://ria.ru/20240416/slutskiy-1940440024.html
Слуцкий отреагировал на заявление Шольца по Украине
Слуцкий отреагировал на заявление Шольца по Украине - РИА Новости, 16.04.2024
Слуцкий отреагировал на заявление Шольца по Украине
Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что комментарий канцлера ФРГ Олафа Шольца о результатах поездки в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:38
2024-04-16T18:38
2024-04-16T18:42
в мире
китай
леонид слуцкий (политик)
лдпр
си цзиньпин
олаф шольц
украина
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934362013_81:0:2988:1635_1920x0_80_0_0_a0ee47928916fca5d5dfe7b7a44abb3d.jpg
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что комментарий канцлера ФРГ Олафа Шольца о результатах поездки в Китай и обсуждении там украинской темы объясним двойными стандартами, а его подход является сегрегационным. Шольц в ходе своего визита в Китай попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию с целью прекращения украинского конфликта, об этом он сам написал в соцсети X. Также канцлер заявил, что Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой не будет участвовать Москва. Сам же Си Цзиньпин при этом говорил, что Китай выступает за конференцию, которую признают обе стороны. "Канцлер ФРГ умолчал о предложениях самого лидера КНР по украинскому урегулированию… Такой "сегрегационный подход" объясним пресловутыми "двойными стандартами", - отметил Слуцкий в своем Telegram-канале. Он обратил внимание на то, что канцлер ФРГ утверждает, что Берлин и Пекин "договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии". "Однако Си Цзиньпин вполне определенно говорил о том, что Китай выступает за созыв равноправной международной конференции, которую признают обе стороны – и Россия, и Украина. Шольц же верен западной тактике однобокого представления ситуации вокруг украинского конфликта, когда во главе угла стоит гегемония "золотого миллиарда", а не цель достижения мира", - написал Слуцкий.
https://ria.ru/20240416/mid-1940347033.html
https://ria.ru/20240413/pushkov-1939744699.html
китай
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934362013_184:0:2913:2047_1920x0_80_0_0_9fd2e26ef9881555400e011ba6cc233d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, леонид слуцкий (политик), лдпр, си цзиньпин, олаф шольц, украина, германия
В мире, Китай, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Си Цзиньпин, Олаф Шольц, Украина, Германия
Слуцкий отреагировал на заявление Шольца по Украине
Слуцкий назвал двойными стандартами обсуждение Украины Шольцем с лидером КНР