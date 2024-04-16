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Слуцкий отреагировал на заявление Шольца по Украине - РИА Новости, 16.04.2024
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18:38 16.04.2024 (обновлено: 18:42 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/slutskiy-1940440024.html
Слуцкий отреагировал на заявление Шольца по Украине
Слуцкий отреагировал на заявление Шольца по Украине - РИА Новости, 16.04.2024
Слуцкий отреагировал на заявление Шольца по Украине
Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что комментарий канцлера ФРГ Олафа Шольца о результатах поездки в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:38
2024-04-16T18:42
в мире
китай
леонид слуцкий (политик)
лдпр
си цзиньпин
олаф шольц
украина
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что комментарий канцлера ФРГ Олафа Шольца о результатах поездки в Китай и обсуждении там украинской темы объясним двойными стандартами, а его подход является сегрегационным. Шольц в ходе своего визита в Китай попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию с целью прекращения украинского конфликта, об этом он сам написал в соцсети X. Также канцлер заявил, что Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой не будет участвовать Москва. Сам же Си Цзиньпин при этом говорил, что Китай выступает за конференцию, которую признают обе стороны. "Канцлер ФРГ умолчал о предложениях самого лидера КНР по украинскому урегулированию… Такой "сегрегационный подход" объясним пресловутыми "двойными стандартами", - отметил Слуцкий в своем Telegram-канале. Он обратил внимание на то, что канцлер ФРГ утверждает, что Берлин и Пекин "договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии". "Однако Си Цзиньпин вполне определенно говорил о том, что Китай выступает за созыв равноправной международной конференции, которую признают обе стороны – и Россия, и Украина. Шольц же верен западной тактике однобокого представления ситуации вокруг украинского конфликта, когда во главе угла стоит гегемония "золотого миллиарда", а не цель достижения мира", - написал Слуцкий.
https://ria.ru/20240416/mid-1940347033.html
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в мире, китай, леонид слуцкий (политик), лдпр, си цзиньпин, олаф шольц, украина, германия
В мире, Китай, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Си Цзиньпин, Олаф Шольц, Украина, Германия
Слуцкий отреагировал на заявление Шольца по Украине

Слуцкий назвал двойными стандартами обсуждение Украины Шольцем с лидером КНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Председатель думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что комментарий канцлера ФРГ Олафа Шольца о результатах поездки в Китай и обсуждении там украинской темы объясним двойными стандартами, а его подход является сегрегационным.
Шольц в ходе своего визита в Китай попросил Си Цзиньпина повлиять на Россию с целью прекращения украинского конфликта, об этом он сам написал в соцсети X. Также канцлер заявил, что Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой не будет участвовать Москва. Сам же Си Цзиньпин при этом говорил, что Китай выступает за конференцию, которую признают обе стороны.
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Вчера, 12:28
"Канцлер ФРГ умолчал о предложениях самого лидера КНР по украинскому урегулированию… Такой "сегрегационный подход" объясним пресловутыми "двойными стандартами", - отметил Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание на то, что канцлер ФРГ утверждает, что Берлин и Пекин "договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии".
"Однако Си Цзиньпин вполне определенно говорил о том, что Китай выступает за созыв равноправной международной конференции, которую признают обе стороны – и Россия, и Украина. Шольц же верен западной тактике однобокого представления ситуации вокруг украинского конфликта, когда во главе угла стоит гегемония "золотого миллиарда", а не цель достижения мира", - написал Слуцкий.
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В миреКитайЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРСи ЦзиньпинОлаф ШольцУкраинаГермания
 
 
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