В Херсонской области уничтожили "скорую", перевозившую военных ВСУ
Сальдо: на правом берегу Днепра атаковали скорую с оружием и военными ВСУ
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении
Самоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Херсонской области украинскую машину скорой помощи, которая использовалась для скрытной перевозки солдат ВСУ между позициями, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую минометный расчет с вооружением и группу операторов FPV-дронов. После передачи координат ложная "скорая" огнем артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем", — говорится в публикации.
Сальдо отметил, что российские разведчики неоднократно фиксировали использование противником карет скорой помощи и других гражданских автомобилей для перевозки солдат и вооружений в зоне боевых действий.
Кроме того, военнослужащие ВСУ, которые находятся на правом берегу Днепра, носят обычную одежду, чтобы замаскироваться под мирных жителей.
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"И то и другое является военным преступлением, пополняющим копилку злодеяний киевского режима и тома уголовных дел в СК России", — подчеркнул губернатор.
Херсонская область находится в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать населенные пункты. Сейчас под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.