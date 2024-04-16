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В Херсонской области уничтожили "скорую", перевозившую военных ВСУ - РИА Новости, 16.04.2024
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17:32 16.04.2024 (обновлено: 18:27 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/skoraya-1940428074.html
В Херсонской области уничтожили "скорую", перевозившую военных ВСУ
В Херсонской области уничтожили "скорую", перевозившую военных ВСУ - РИА Новости, 16.04.2024
В Херсонской области уничтожили "скорую", перевозившую военных ВСУ
Российские военные уничтожили в Херсонской области украинскую машину скорой помощи, которая использовалась для скрытной перевозки солдат ВСУ между позициями,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:32
2024-04-16T18:27
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Херсонской области украинскую машину скорой помощи, которая использовалась для скрытной перевозки солдат ВСУ между позициями, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую минометный расчет с вооружением и группу операторов FPV-дронов. После передачи координат ложная "скорая" огнем артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем", — говорится в публикации. Сальдо отметил, что российские разведчики неоднократно фиксировали использование противником карет скорой помощи и других гражданских автомобилей для перевозки солдат и вооружений в зоне боевых действий.Кроме того, военнослужащие ВСУ, которые находятся на правом берегу Днепра, носят обычную одежду, чтобы замаскироваться под мирных жителей.&quot;И то и другое является военным преступлением, пополняющим копилку злодеяний киевского режима и тома уголовных дел в СК России&quot;, — подчеркнул губернатор.Херсонская область находится в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать населенные пункты. Сейчас под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
В Херсонской области уничтожили "скорую", перевозившую военных ВСУ

Сальдо: на правом берегу Днепра атаковали скорую с оружием и военными ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении
Самоходная артиллерийская установка Малка на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Самоходная артиллерийская установка "Малка" на Авдеевском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Херсонской области украинскую машину скорой помощи, которая использовалась для скрытной перевозки солдат ВСУ между позициями, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую минометный расчет с вооружением и группу операторов FPV-дронов. После передачи координат ложная "скорая" огнем артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем", — говорится в публикации.
Сальдо отметил, что российские разведчики неоднократно фиксировали использование противником карет скорой помощи и других гражданских автомобилей для перевозки солдат и вооружений в зоне боевых действий.
Кроме того, военнослужащие ВСУ, которые находятся на правом берегу Днепра, носят обычную одежду, чтобы замаскироваться под мирных жителей.
«

"И то и другое является военным преступлением, пополняющим копилку злодеяний киевского режима и тома уголовных дел в СК России", — подчеркнул губернатор.

Херсонская область находится в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать населенные пункты. Сейчас под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Они на это способны. СМИ рассказали о мощном ударе России по ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Безопасность
 
 
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