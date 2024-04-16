https://ria.ru/20240416/skoraya-1940428074.html

В Херсонской области уничтожили "скорую", перевозившую военных ВСУ

В Херсонской области уничтожили "скорую", перевозившую военных ВСУ - РИА Новости, 16.04.2024

В Херсонской области уничтожили "скорую", перевозившую военных ВСУ

Российские военные уничтожили в Херсонской области украинскую машину скорой помощи, которая использовалась для скрытной перевозки солдат ВСУ между позициями,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:32

2024-04-16T17:32

2024-04-16T18:27

специальная военная операция на украине

днепр (город)

херсонская область

россия

владимир сальдо

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили в Херсонской области украинскую машину скорой помощи, которая использовалась для скрытной перевозки солдат ВСУ между позициями, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Воздушная разведка обнаружила на правом берегу Днепра украинскую машину скорой помощи, перевозившую минометный расчет с вооружением и группу операторов FPV-дронов. После передачи координат ложная "скорая" огнем артиллерии была уничтожена вместе с грузом и экипажем", — говорится в публикации. Сальдо отметил, что российские разведчики неоднократно фиксировали использование противником карет скорой помощи и других гражданских автомобилей для перевозки солдат и вооружений в зоне боевых действий.Кроме того, военнослужащие ВСУ, которые находятся на правом берегу Днепра, носят обычную одежду, чтобы замаскироваться под мирных жителей."И то и другое является военным преступлением, пополняющим копилку злодеяний киевского режима и тома уголовных дел в СК России", — подчеркнул губернатор.Херсонская область находится в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион вошел в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать населенные пункты. Сейчас под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html

днепр (город)

херсонская область

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днепр (город), херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность