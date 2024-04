https://ria.ru/20240416/razrabotki-1940442128.html

Российские компании на выставке TIHE 2024 в Ташкенте представили разработки

Российские компании на выставке TIHE 2024 в Ташкенте представили разработки - РИА Новости, 16.04.2024

Российские компании на выставке TIHE 2024 в Ташкенте представили разработки

Передовые российские медицинские технологии представили на международной выставке "Здравоохранение – TIHE 2024", проходящей в Ташкенте. Это 28-е по счету... РИА Новости, 16.04.2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940440916_0:91:956:629_1920x0_80_0_0_f19357647f94cf93aa7719278a2b25d4.jpg

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Передовые российские медицинские технологии представили на международной выставке "Здравоохранение – TIHE 2024", проходящей в Ташкенте. Это 28-е по счету мероприятие собрало более 250 компаний из 15 стран, среди которых 24 российские компании выступили под единым брендом "Made in Russia", сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).Они представили новейшее реабилитационное и образовательное медицинское оборудование, а также фармацевтические препараты и современные лабораторные решения."Например, посетители выставки смогли увидеть системы визуальной диагностики от московской компании, лекарства для нормализации микрофлоры кишечника от фирмы из Новосибирска, медицинские манекены и симуляторы для обучения от ведущего производителя симуляционного оборудования из Нижегородской области, а также российские электростимуляторы, реабилитационную технику для людей с ограниченными возможностями и другие товары", - говорится в сообщении.Церемония открытия, прошедшая 16 апреля, включала в себя обход экспозиции официальной делегацией. Среди почетных гостей: замминистра здравоохранения Республики Узбекистан Фарходжон Ташпулатов и директор Агентства по развитию фармацевтической отрасли Абдулла Азизов. Они посетили стенды участников и ознакомились с представленными инновациями.Продукция российских компаний вызвала значительный интерес у отраслевых специалистов Узбекистана и представителей Министерства здравоохранения республики, что подчеркивает перспективы налаживания долгосрочных деловых связей между двумя странами.В рамках выставки Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) организовал серию деловых встреч с иностранными партнерами. Только за первый день на коллективном стенде "Made in Russia" состоялось более 120 встреч с представителями Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана.Кроме того, сотрудники представительства РЭЦ в Узбекистане провели ряд встреч, на которых обсуждались нюансы работы на узбекском рынке. Участники экспозиции получили консультации по выбору потенциальных партнеров и потребителей медицинской продукции, а также ознакомились с процедурой участия в государственных тендерах на поставку медицинского оборудования и изделий для нужд медучреждений республики.Выставка продолжит свою работу до 18 апреля в Национальном выставочном комплексе "Узэкспоцентр", предоставляя уникальную платформу для демонстрации достижений в области медицины и здравоохранения.В РЭЦ напомнили, что присоединиться к международным бизнес-миссиям и выставкам при поддержке Российского экспортного центра отечественные предприниматели могут, обратившись к разделу "Мероприятия" на платформе "Мой экспорт". Здесь выставки и бизнес-миссии представлены в хронологическом порядке. Найти подходящее событие можно с помощью фильтров: по названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта. На карточке каждого мероприятия размещена вся необходимая экспортеру информация: описание, даты проведения и регистрации, какие затраты и в каком объеме подлежат софинансированию.При участии в коллективной экспозиции под брендом "Made in Russia" экспортер получает поддержку в виде софинансирования затрат на аренду площади, застройки стенда и доставки выставочных образцов, в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами.На поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в РФ, не имеющие задолженностей по налогам и сборам.

