https://ria.ru/20240416/proizvodstvo-1940267500.html

Овчинский: в Москве растет производство инновационных медизделий

Овчинский: в Москве растет производство инновационных медизделий - РИА Новости, 16.04.2024

Овчинский: в Москве растет производство инновационных медизделий

Свыше 200 предприятий столицы занимаются производством медицинских изделий и лекарственных средств, расширять ассортимент, увеличивать объемы выпуска им... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T07:13

2024-04-16T07:13

2024-04-16T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

владислав овчинский

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Свыше 200 предприятий столицы занимаются производством медицинских изделий и лекарственных средств, расширять ассортимент, увеличивать объемы выпуска им позволяют меры поддержки от московских властей, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что в городе промышленникам, в том числе изготавливающим медицинские изделия, доступно свыше 20 различных мер поддержки."В городе растет производство различного инновационного оборудования и изделий, применяемых в медицине. Так, например, только по итогам прошлого года выпуск медицинских инструментов и оборудования увеличился более чем на 66%, хирургических материалов – на 25, диагностических реагентов – на 1,3", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Отмечается, что своими разработками медучреждения столицы и РФ оснащают резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Резидент особой экономической зоны (компания "Сканер") в прошлом году поставил в государственные лечебные учреждения РФ, в том числе московские, более 920 единиц ультразвукового диагностического оборудования. Это на 72% превышает показатели предшествующего года. Аппараты УЗИ резидента особой экономической зоны "Технополис Москва" применяют для проведения высокоточной диагностики в различных сферах медицины: акушерстве, кардиологии, онкологии, травматологии, педиатрии и пр.Кроме того, другой резидент ОЭЗ "Технополис Москва" (компания "ТЗМОИ") увеличил ассортимент производимой медицинской техники. Новинка оснащена портами USB, в системе паропроводов используются быстроразъемные соединения. Данная разработка используется в медицинских учреждениях РФ для стерилизации медизделий.В ДИПП отметили, что столичным производителем экспресс-тестов и реагентов для лабораторной диагностики "ПрофиЛабТест" было запущено производство обновленного экспресс-теста для определения наличия антигена гриппа А и В. Предприятие планирует выпустить не менее 200 тыс. единиц тестов к концу первого полугодия.Москва – это город с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тыс. промкомпаний, где трудятся 725 тыс. человек. Каждый год в мегаполисе открывается около 40-50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят разные товары и активно внедряют инновации.По поручению столичного градоначальника в Москве реализуется комплекс мер, которые направлены на рост инвестпривлекательности города для российских промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Представители бизнеса Москвы могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей столицы. К примеру, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.Ранее Овчинский сообщал, что московские предприятия химической промышленности активно увеличивают объемы своего производства и успешно закрывают растущие потребности рынка в качественных товарах.

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москва, россия, владислав овчинский