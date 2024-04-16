https://ria.ru/20240416/proekt-1940413870.html

Проект, призванный помочь трудным подросткам, реализуют в Липецкой области

Проект, призванный помочь трудным подросткам, реализуют в Липецкой области - РИА Новости, 16.04.2024

Проект, призванный помочь трудным подросткам, реализуют в Липецкой области

В Липецкой области стартовал проект "Тренер", ориентированный на работу с подростками, состоящими на учете в комитете по делам несовершеннолетних; наставниками... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:28

2024-04-16T16:28

2024-04-16T16:40

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общероссийский народный фронт

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ЛИПЕЦК, 16 апр – РИА Новости. В Липецкой области стартовал проект "Тренер", ориентированный на работу с подростками, состоящими на учете в комитете по делам несовершеннолетних; наставниками проекта стали студенты Усманского колледжа МЧС, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что проект инициирован молодежным движением Общероссийского Народного фронта и будет реализован в Липецкой области совместно с одной из федераций каратэ. Участники спортивного проекта – школьники, в чьей жизни уже возникли проблемы с законом. Как отметил Артамонов, проект "Тренер" – один из положительных примеров взаимодействия власти и общественных объединений в решении острых социальных вопросов. Наставниками проекта стали студенты Усманского многопрофильного колледжа по направлению МЧС Михаил Леонов и Давид Зироян. Заниматься с подростками они будут безвозмездно. "Спорт в целом и каратэ в частности помогает воспитывать силу духа, спокойствие, терпение, а главное – дисциплинированность. Для трудных подростков это может стать хорошей терапией от непослушания, что в последствии убережет их от серьезных проступков", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20240405/it-tsentr-1938087642.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общероссийский народный фронт