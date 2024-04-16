Проект, призванный помочь трудным подросткам, реализуют в Липецкой области
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
ЛИПЕЦК, 16 апр – РИА Новости. В Липецкой области стартовал проект "Тренер", ориентированный на работу с подростками, состоящими на учете в комитете по делам несовершеннолетних; наставниками проекта стали студенты Усманского колледжа МЧС, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что проект инициирован молодежным движением Общероссийского Народного фронта и будет реализован в Липецкой области совместно с одной из федераций каратэ. Участники спортивного проекта – школьники, в чьей жизни уже возникли проблемы с законом.
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой областиПроект, призванный помочь трудным подросткам, реализуют в Липецкой области
Проект, призванный помочь трудным подросткам, реализуют в Липецкой области
Как отметил Артамонов, проект "Тренер" – один из положительных примеров взаимодействия власти и общественных объединений в решении острых социальных вопросов. Наставниками проекта стали студенты Усманского многопрофильного колледжа по направлению МЧС Михаил Леонов и Давид Зироян. Заниматься с подростками они будут безвозмездно.
"Спорт в целом и каратэ в частности помогает воспитывать силу духа, спокойствие, терпение, а главное – дисциплинированность. Для трудных подростков это может стать хорошей терапией от непослушания, что в последствии убережет их от серьезных проступков", – отметил Артамонов.