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Проект, призванный помочь трудным подросткам, реализуют в Липецкой области - РИА Новости, 16.04.2024
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Липецкая область
 
16:28 16.04.2024 (обновлено: 16:40 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/proekt-1940413870.html
Проект, призванный помочь трудным подросткам, реализуют в Липецкой области
Проект, призванный помочь трудным подросткам, реализуют в Липецкой области - РИА Новости, 16.04.2024
Проект, призванный помочь трудным подросткам, реализуют в Липецкой области
В Липецкой области стартовал проект "Тренер", ориентированный на работу с подростками, состоящими на учете в комитете по делам несовершеннолетних; наставниками... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:28
2024-04-16T16:40
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общероссийский народный фронт
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ЛИПЕЦК, 16 апр – РИА Новости. В Липецкой области стартовал проект "Тренер", ориентированный на работу с подростками, состоящими на учете в комитете по делам несовершеннолетних; наставниками проекта стали студенты Усманского колледжа МЧС, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что проект инициирован молодежным движением Общероссийского Народного фронта и будет реализован в Липецкой области совместно с одной из федераций каратэ. Участники спортивного проекта – школьники, в чьей жизни уже возникли проблемы с законом. Как отметил Артамонов, проект "Тренер" – один из положительных примеров взаимодействия власти и общественных объединений в решении острых социальных вопросов. Наставниками проекта стали студенты Усманского многопрофильного колледжа по направлению МЧС Михаил Леонов и Давид Зироян. Заниматься с подростками они будут безвозмездно. "Спорт в целом и каратэ в частности помогает воспитывать силу духа, спокойствие, терпение, а главное – дисциплинированность. Для трудных подростков это может стать хорошей терапией от непослушания, что в последствии убережет их от серьезных проступков", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20240405/it-tsentr-1938087642.html
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липецкая область, игорь артамонов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общероссийский народный фронт
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общероссийский народный фронт

Проект, призванный помочь трудным подросткам, реализуют в Липецкой области

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 16 апр – РИА Новости. В Липецкой области стартовал проект "Тренер", ориентированный на работу с подростками, состоящими на учете в комитете по делам несовершеннолетних; наставниками проекта стали студенты Усманского колледжа МЧС, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что проект инициирован молодежным движением Общероссийского Народного фронта и будет реализован в Липецкой области совместно с одной из федераций каратэ. Участники спортивного проекта – школьники, в чьей жизни уже возникли проблемы с законом.
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой областиПроект, призванный помочь трудным подросткам, реализуют в Липецкой области
Проект, призванный помочь трудным подросткам, реализуют в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© Фото : Официальный сайт правительства Липецкой области
Проект, призванный помочь трудным подросткам, реализуют в Липецкой области
Как отметил Артамонов, проект "Тренер" – один из положительных примеров взаимодействия власти и общественных объединений в решении острых социальных вопросов. Наставниками проекта стали студенты Усманского многопрофильного колледжа по направлению МЧС Михаил Леонов и Давид Зироян. Заниматься с подростками они будут безвозмездно.
"Спорт в целом и каратэ в частности помогает воспитывать силу духа, спокойствие, терпение, а главное – дисциплинированность. Для трудных подростков это может стать хорошей терапией от непослушания, что в последствии убережет их от серьезных проступков", – отметил Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общероссийский народный фронт
 
 
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