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На Кубани отгрузка товаров легкой промышленности увеличилась почти на 20% - РИА Новости, 16.04.2024
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Краснодарский край
 
20:40 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/produktsiya-1940459541.html
На Кубани отгрузка товаров легкой промышленности увеличилась почти на 20%
На Кубани отгрузка товаров легкой промышленности увеличилась почти на 20% - РИА Новости, 16.04.2024
На Кубани отгрузка товаров легкой промышленности увеличилась почти на 20%
Предприятия легкой промышленности Краснодарского края за первые два месяца 2024 года отгрузили продукцию на 1,2 миллиарда рублей, что на 19,2% больше, чем в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T20:40
2024-04-16T20:40
краснодарский край
краснодарский край
вениамин кондратьев
фонд развития промышленности
технологии
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КРАСНОДАР, 16 апр — РИА Новости. Предприятия легкой промышленности Краснодарского края за первые два месяца 2024 года отгрузили продукцию на 1,2 миллиарда рублей, что на 19,2% больше, чем в начале прошлого года, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев. "На протяжении последних полутора лет стремительно растет производство в сфере легкой промышленности региона. В среднем в полтора раза увеличили объем отгрузки швейных и текстильных фабрик, в пять раз вырос объем производства кожевенных предприятий края. Во многом это стало возможным благодаря уходу зарубежных торговых марок и мерам господдержки региона. Только за первые два месяца этого года предприятия легкой промышленности отгрузили продукцию на 1,2 миллиарда рублей – на 19,2 процента больше, чем в такой же период прошлого года", – приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Он также отметил, что с начала этого года значительно вырос объем реализации продукции швейных и текстильных фабрик. Так объем отгрузки одежды увеличен в 1,9 раза, текстиля – в 1,3 раза. Для развития отраслей легкой промышленности в крае создан расширенный комплекс мер поддержки. Это субсидии из краевого бюджета на модернизацию производств и запуск линеек импортозамещающей продукции. Кроме того, специализированные займы краевого Фонда развития промышленности с пониженными ставками позволяют предприятиям оперативно закупать сырье и материалы для производства партий продукции, обновлять технический парк, добавляют власти. На сегодняшний день, по данным администрации, в Краснодарском крае работает более 100 предприятий легкой промышленности, где занято свыше четырех тысяч человек. В основном это средние и малые предприятия. Доля легкой промышленности в общем объеме промышленного производства региона составляет 1,5%.
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краснодарский край, вениамин кондратьев, фонд развития промышленности, технологии
Краснодарский край, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Фонд развития промышленности, Технологии

На Кубани отгрузка товаров легкой промышленности увеличилась почти на 20%

© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудница в цехе швейной фабрики
Сотрудница в цехе швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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КРАСНОДАР, 16 апр — РИА Новости. Предприятия легкой промышленности Краснодарского края за первые два месяца 2024 года отгрузили продукцию на 1,2 миллиарда рублей, что на 19,2% больше, чем в начале прошлого года, сообщил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
«
"На протяжении последних полутора лет стремительно растет производство в сфере легкой промышленности региона. В среднем в полтора раза увеличили объем отгрузки швейных и текстильных фабрик, в пять раз вырос объем производства кожевенных предприятий края. Во многом это стало возможным благодаря уходу зарубежных торговых марок и мерам господдержки региона. Только за первые два месяца этого года предприятия легкой промышленности отгрузили продукцию на 1,2 миллиарда рублей – на 19,2 процента больше, чем в такой же период прошлого года", – приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Он также отметил, что с начала этого года значительно вырос объем реализации продукции швейных и текстильных фабрик. Так объем отгрузки одежды увеличен в 1,9 раза, текстиля – в 1,3 раза.
Для развития отраслей легкой промышленности в крае создан расширенный комплекс мер поддержки. Это субсидии из краевого бюджета на модернизацию производств и запуск линеек импортозамещающей продукции. Кроме того, специализированные займы краевого Фонда развития промышленности с пониженными ставками позволяют предприятиям оперативно закупать сырье и материалы для производства партий продукции, обновлять технический парк, добавляют власти.
На сегодняшний день, по данным администрации, в Краснодарском крае работает более 100 предприятий легкой промышленности, где занято свыше четырех тысяч человек. В основном это средние и малые предприятия. Доля легкой промышленности в общем объеме промышленного производства региона составляет 1,5%.
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