https://ria.ru/20240416/pridnestrove-1940404143.html

Глава Приднестровья выразил уверенность, что регион будет признан

Глава Приднестровья выразил уверенность, что регион будет признан - РИА Новости, 16.04.2024

Глава Приднестровья выразил уверенность, что регион будет признан

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский выразил уверенность, что Приднестровье будет признано и народ республики это РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T15:52

2024-04-16T15:52

2024-04-16T16:25

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молдавия

кишинев

украина

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский выразил уверенность, что Приднестровье будет признано и народ республики это заслуживает. "Сейчас сложное время, но и его надо пройти. Правда на нашей стороне, признание Приднестровья будет. Приднестровский народ этого заслуживает", - сказал Красносельский, слова которого приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья также обратился к членам Тираспольского союза защитников Приднестровья, которые отмечают 30-летие создания организации. По словам Красносельского, на защитников возложена ответственность за передачу опыта и знаний молодому поколению. "Кто такой защитник Приднестровья? Это не просто человек с автоматом... Это и тот, кто защищал Родину на своем рабочем месте – обучая детей, спасая от болезней, от смерти, служа в армии, в правоохранительных органах, и тот, кто обеспечивал функциональность государства. Все они по сути своей защитники. Все приднестровцы – защитники в той или иной степени", - отметил Красносельский. Глава ПМР также добавил, что сегодня необходимо рассказывать молодым людям и про Советский Союз, и про становление Приднестровья, а именно почему была создана республика и как проходила ее защита. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров в этом формате состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Украина приостановила деятельность военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре.

https://ria.ru/20240409/granitsy-1938963533.html

https://ria.ru/20240415/peregovory-1940269341.html

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в мире, молдавия, кишинев, украина, вадим красносельский, обсе