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Для России главным праздником является День Победы, заявил Песков - РИА Новости, 16.04.2024
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18:12 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/prazdnik-1940434795.html
Для России главным праздником является День Победы, заявил Песков
Для России главным праздником является День Победы, заявил Песков - РИА Новости, 16.04.2024
Для России главным праздником является День Победы, заявил Песков
Организаторы мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии официально не уведомляли РФ о решении не приглашать на церемонию... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:12
2024-04-16T18:12
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Организаторы мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии официально не уведомляли РФ о решении не приглашать на церемонию президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что для России главным праздником является День Победы. "Хотя в таком ключе могут даже не утруждаться. Главный праздник — это День Победы в Москве 9 мая", - сказал Песков, говоря о том, что организаторы не уведомили Россию о решении не приглашать Путина на церемонию. Песков рассказал об этом изданию РБК. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на организаторов церемонии, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня. Президент России Владимир Путин при этом "с учётом обстоятельств" на церемонию не приглашен, отметили организаторы.
https://ria.ru/20240412/regulirovschitsa-1939697290.html
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россия, нормандия, москва, владимир путин, дмитрий песков, рбк (медиагруппа)
Россия, Нормандия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), В мире
В мире
Для России главным праздником является День Победы, заявил Песков

Песков: для РФ важный праздник — День Победы, а не годовщина высадки в Нормандии

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Организаторы мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии официально не уведомляли РФ о решении не приглашать на церемонию президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что для России главным праздником является День Победы.
«
"Хотя в таком ключе могут даже не утруждаться. Главный праздник — это День Победы в Москве 9 мая", - сказал Песков, говоря о том, что организаторы не уведомили Россию о решении не приглашать Путина на церемонию.
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Песков рассказал об этом изданию РБК.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на организаторов церемонии, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня.
Президент России Владимир Путин при этом "с учётом обстоятельств" на церемонию не приглашен, отметили организаторы.
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