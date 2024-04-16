https://ria.ru/20240416/prazdnik-1940434795.html
Для России главным праздником является День Победы, заявил Песков
Для России главным праздником является День Победы, заявил Песков - РИА Новости, 16.04.2024
Для России главным праздником является День Победы, заявил Песков
Организаторы мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии официально не уведомляли РФ о решении не приглашать на церемонию... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T18:12
2024-04-16T18:12
2024-04-16T18:12
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Организаторы мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки войск союзников в Нормандии официально не уведомляли РФ о решении не приглашать на церемонию президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что для России главным праздником является День Победы. "Хотя в таком ключе могут даже не утруждаться. Главный праздник — это День Победы в Москве 9 мая", - сказал Песков, говоря о том, что организаторы не уведомили Россию о решении не приглашать Путина на церемонию. Песков рассказал об этом изданию РБК. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на организаторов церемонии, компанию Mission Libération, сообщило, что Россия приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня. Президент России Владимир Путин при этом "с учётом обстоятельств" на церемонию не приглашен, отметили организаторы.
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Россия, Нормандия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), В мире
Для России главным праздником является День Победы, заявил Песков
Песков: для РФ важный праздник — День Победы, а не годовщина высадки в Нормандии