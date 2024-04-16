https://ria.ru/20240416/pozhary-1940304211.html
В России потушили 39 природных пожаров за сутки
В России потушили 39 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 16.04.2024
В России потушили 39 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 39 природных пожаров на площади 1619 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T08:40
2024-04-16T08:40
2024-04-16T08:40
происшествия
россия
еврейская автономная область
природные пожары в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906178318_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_77fb8b8ce584c52f736e97e8dabcb60b.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 39 природных пожаров на площади 1619 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15 апреля 2024 года в 10 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 39 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 1619 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 16 апреля на территории РФ было 18 лесных пожаров на площади 747 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Еврейской автономной области - там было два пожара на 337 гектарах.
https://ria.ru/20240311/pozhary-1932210299.html
россия
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906178318_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_b81b4bd77c9775b61bceb6207f069597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, еврейская автономная область, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Еврейская автономная область, Природные пожары в России
В России потушили 39 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы потушили 39 природных пожаров в России за сутки