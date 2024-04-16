https://ria.ru/20240416/pozhary-1940304211.html

В России потушили 39 природных пожаров за сутки

В России потушили 39 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 16.04.2024

В России потушили 39 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 39 природных пожаров на площади 1619 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T08:40

2024-04-16T08:40

2024-04-16T08:40

происшествия

россия

еврейская автономная область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 39 природных пожаров на площади 1619 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 15 апреля 2024 года в 10 регионах России лесопожарные службы и привлечённые лица ликвидировали 39 лесных пожаров на площади, пройденной огнём, 1619 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 16 апреля на территории РФ было 18 лесных пожаров на площади 747 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Еврейской автономной области - там было два пожара на 337 гектарах.

https://ria.ru/20240311/pozhary-1932210299.html

россия

еврейская автономная область

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происшествия, россия, еврейская автономная область, природные пожары в россии