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Адвокат Портнягина рассказал о сроках прекращения дела о неуплате налогов - РИА Новости, 16.04.2024
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13:52 16.04.2024 (обновлено: 15:17 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/portnyagin-1940366316.html
Адвокат Портнягина рассказал о сроках прекращения дела о неуплате налогов
Адвокат Портнягина рассказал о сроках прекращения дела о неуплате налогов - РИА Новости, 16.04.2024
Адвокат Портнягина рассказал о сроках прекращения дела о неуплате налогов
Уголовное преследование блогера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов будет прекращено после проведения экспертизы, в рамках которой установят... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T13:52
2024-04-16T15:17
происшествия
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россия
дмитрий портнягин
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сlub 500
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное преследование блогера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов будет прекращено после проведения экспертизы, в рамках которой установят окончательную сумму недоимки, рассказал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков. Накануне Тверской суд Москвы отправил под домашний арест Портнягина, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Грицков пояснил, что Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат."Изначально уголовное дело возбуждается на основании выездной налоговой проверки, сумма недоимки берётся по результатам данной налоговой проверки, потом проводится экспертиза судебная, результаты проверки перепроверяются. Как правило в подавляющем большинстве случаев эта сумма снижается. Тем не менее, такая формальность существует. Преследование по статье 198 УК РФ подлежит полному прекращению, безусловно, в связи с тем, что было погашение полной задолженности", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что проведение экспертизы может занять месяц и более. Сам же вопрос обжалования постановления о домашнем аресте Портнягина пока не решён, добавил адвокат. По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Кроме того, образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
https://ria.ru/20240414/portnyagin-1939942850.html
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происшествия, москва, россия, дмитрий портнягин, следственный комитет россии (ск рф), сlub 500
Происшествия, Москва, Россия, Дмитрий Портнягин, Следственный комитет России (СК РФ), Сlub 500
Адвокат Портнягина рассказал о сроках прекращения дела о неуплате налогов

Адвокат: дело блогера Портнягина будет прекращено после экспертизы

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевБлогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Блогер Дмитрий Портнягин в Тверском районном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное преследование блогера Дмитрия Портнягина по делу о неуплате налогов будет прекращено после проведения экспертизы, в рамках которой установят окончательную сумму недоимки, рассказал РИА Новости его адвокат Евгений Грицков.
Накануне Тверской суд Москвы отправил под домашний арест Портнягина, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
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Грицков пояснил, что Портнягину вменяется неуплата налогов на 124 миллиона рублей, бизнесмен с претензиями согласился и в июле-сентябре 2023 года полностью оплатил задолженность. Также налоговики насчитали ему 64 миллиона рублей пеней - эта сумма была погашена уже после возбуждения уголовного дела, которое в СК завели "спустя 8 месяцев после полного погашения тела долга", отметил адвокат.
"Изначально уголовное дело возбуждается на основании выездной налоговой проверки, сумма недоимки берётся по результатам данной налоговой проверки, потом проводится экспертиза судебная, результаты проверки перепроверяются. Как правило в подавляющем большинстве случаев эта сумма снижается. Тем не менее, такая формальность существует. Преследование по статье 198 УК РФ подлежит полному прекращению, безусловно, в связи с тем, что было погашение полной задолженности", - сказал собеседник агентства.
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Он отметил, что проведение экспертизы может занять месяц и более. Сам же вопрос обжалования постановления о домашнем аресте Портнягина пока не решён, добавил адвокат.
По версии СК РФ, с 2018 по 2020 год супруги Портнягины не выплатили налогов на сумму более 124 миллионов рублей. Следствие считает, что с деньгами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Кроме того, образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 миллионов рублей.
Портнягин - бизнесмен, основатель Сlub 500, бизнес-коуч, блогер и автор серии книг "Трансформатор". Сlub 500 - это международный закрытый бизнес-клуб премиального уровня, говорится на сайте организации. Отмечается, что он является "экосистемой для предпринимателей", включающей нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия.
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