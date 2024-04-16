https://ria.ru/20240416/politika-1940427385.html

Эксперт оценил энергетическую политику Евросоюза

Эксперт оценил энергетическую политику Евросоюза - РИА Новости, 16.04.2024

Эксперт оценил энергетическую политику Евросоюза

Энергетическая политика Европейского союза является самой идеологически мотивированной и экономически бездумной в том, что касается отказа от газа из России и... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:29

2024-04-16T17:29

2024-04-16T17:32

россия

алексей кузнецов

сша

китай

в мире

норвегия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Энергетическая политика Европейского союза является самой идеологически мотивированной и экономически бездумной в том, что касается отказа от газа из России и "зеленой" повестки, ведь от энергетической зависимости Брюссель не избавился, а лишь сменил её источник, заявил директор ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов. "В среде энергетики именно Евросоюз проводит идеологически наиболее мотивированную и бездумную с точки зрения стратегических и экономических соображений политику", - сказал Кузнецов на конференции в МИА "Россия сегодня". По его словам, Брюссель широко "снижает зависимость" от российского газа, гордясь этим, но при этом "зависимость никуда не исчезает", теперь доминирующие поставщики энергоресурсов для Евросоюза — Вашингтон и чуть меньше Норвегия. Эксперт подчеркнул, что в других крупных энергетических державах — США и Китае, ситуация иная. "Соединенные Штаты Америки ставку делают на переход к более зеленым технологиям для того, чтобы повысить свою энергоэффективность, стимулировать развитие определённых отраслей, но они не рубят сук, на котором сидят… У китайцев ситуация примерно такая же", - отметил Кузнецов.

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

https://ria.ru/20240319/gaz-1934142021.html

россия

сша

китай

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россия, алексей кузнецов, сша, китай, в мире, норвегия