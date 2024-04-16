https://ria.ru/20240416/politika-1940427385.html
Эксперт оценил энергетическую политику Евросоюза
Эксперт оценил энергетическую политику Евросоюза - РИА Новости, 16.04.2024
Эксперт оценил энергетическую политику Евросоюза
Энергетическая политика Европейского союза является самой идеологически мотивированной и экономически бездумной в том, что касается отказа от газа из России и... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:29
2024-04-16T17:29
2024-04-16T17:32
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алексей кузнецов
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Энергетическая политика Европейского союза является самой идеологически мотивированной и экономически бездумной в том, что касается отказа от газа из России и "зеленой" повестки, ведь от энергетической зависимости Брюссель не избавился, а лишь сменил её источник, заявил директор ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов. "В среде энергетики именно Евросоюз проводит идеологически наиболее мотивированную и бездумную с точки зрения стратегических и экономических соображений политику", - сказал Кузнецов на конференции в МИА "Россия сегодня". По его словам, Брюссель широко "снижает зависимость" от российского газа, гордясь этим, но при этом "зависимость никуда не исчезает", теперь доминирующие поставщики энергоресурсов для Евросоюза — Вашингтон и чуть меньше Норвегия. Эксперт подчеркнул, что в других крупных энергетических державах — США и Китае, ситуация иная. "Соединенные Штаты Америки ставку делают на переход к более зеленым технологиям для того, чтобы повысить свою энергоэффективность, стимулировать развитие определённых отраслей, но они не рубят сук, на котором сидят… У китайцев ситуация примерно такая же", - отметил Кузнецов.
https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html
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россия, алексей кузнецов, сша, китай, в мире, норвегия
Россия, Алексей Кузнецов, США, Китай, В мире, Норвегия
Эксперт оценил энергетическую политику Евросоюза
Эксперт Кузнецов назвал энергетическую политику Евросоюза самой бездумной
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Энергетическая политика Европейского союза является самой идеологически мотивированной и экономически бездумной в том, что касается отказа от газа из России и "зеленой" повестки, ведь от энергетической зависимости Брюссель не избавился, а лишь сменил её источник, заявил директор ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов.
"В среде энергетики именно Евросоюз проводит идеологически наиболее мотивированную и бездумную с точки зрения стратегических и экономических соображений политику", - сказал Кузнецов на конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, Брюссель широко "снижает зависимость" от российского газа, гордясь этим, но при этом "зависимость никуда не исчезает", теперь доминирующие поставщики энергоресурсов для Евросоюза — Вашингтон и чуть меньше Норвегия
.
Эксперт подчеркнул, что в других крупных энергетических державах — США
и Китае
, ситуация иная.
"Соединенные Штаты Америки ставку делают на переход к более зеленым технологиям для того, чтобы повысить свою энергоэффективность, стимулировать развитие определённых отраслей, но они не рубят сук, на котором сидят… У китайцев ситуация примерно такая же", - отметил Кузнецов.