https://ria.ru/20240416/pokushenie-1940407982.html

Запорожский депутат Якименко выжил после покушения

Запорожский депутат Якименко выжил после покушения - РИА Новости, 16.04.2024

Запорожский депутат Якименко выжил после покушения

Депутат Акимовского окружного совета Запорожской области Антон Якименко, на которого было совершено покушение, жив, на месте работают следственные органы,... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T16:05

2024-04-16T16:05

2024-04-16T16:41

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Депутат Акимовского окружного совета Запорожской области Антон Якименко, на которого было совершено покушение, жив, на месте работают следственные органы, сообщили РИА Новости в администрации Акимовки."Якименко жив. На месте ведутся следственные действия ", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240416/pokushenie-1940399429.html

запорожская область

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запорожская область, происшествия