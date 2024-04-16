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Запорожский депутат Якименко выжил после покушения - РИА Новости, 16.04.2024
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16:05 16.04.2024 (обновлено: 16:41 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/pokushenie-1940407982.html
Запорожский депутат Якименко выжил после покушения
Запорожский депутат Якименко выжил после покушения - РИА Новости, 16.04.2024
Запорожский депутат Якименко выжил после покушения
Депутат Акимовского окружного совета Запорожской области Антон Якименко, на которого было совершено покушение, жив, на месте работают следственные органы,... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T16:05
2024-04-16T16:41
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Депутат Акимовского окружного совета Запорожской области Антон Якименко, на которого было совершено покушение, жив, на месте работают следственные органы, сообщили РИА Новости в администрации Акимовки."Якименко жив. На месте ведутся следственные действия ", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240416/pokushenie-1940399429.html
запорожская область
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запорожская область, происшествия
Запорожская область, Происшествия
Запорожский депутат Якименко выжил после покушения

После покушения на Якименко в Запорожской области проводят следственные действия

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 16 апр — РИА Новости. Депутат Акимовского окружного совета Запорожской области Антон Якименко, на которого было совершено покушение, жив, на месте работают следственные органы, сообщили РИА Новости в администрации Акимовки.
"Якименко жив. На месте ведутся следственные действия ", — сказал собеседник агентства.
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