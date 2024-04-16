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Рогов раскрыл детали покушения на депутата в Запорожской области - РИА Новости, 16.04.2024
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15:38 16.04.2024 (обновлено: 15:52 16.04.2024)
https://ria.ru/20240416/pokushenie-1940399429.html
Рогов раскрыл детали покушения на депутата в Запорожской области
Рогов раскрыл детали покушения на депутата в Запорожской области - РИА Новости, 16.04.2024
Рогов раскрыл детали покушения на депутата в Запорожской области
Взрывное устройство сработало, когда депутат Акимовского окружного совета Запорожской области открыл ворота, чтобы загнать автомобиль во двор, сообщил глава... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T15:38
2024-04-16T15:52
происшествия
владимир рогов
единая россия
запорожская область
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Взрывное устройство сработало, когда депутат Акимовского окружного совета Запорожской области открыл ворота, чтобы загнать автомобиль во двор, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.Ранее во вторник Рогов рассказал в своем Telegram-канале, что в Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко от партии "Единая Россия". По его словам, за терактом стоит Украина."Взрывное устройство разместили на уровне головы и прикрепили к воротам. Оно сработало в момент, когда депутат открыл ворота, чтобы загнать автомобиль во двор", - написал Рогов.Он назвал это "технологией бандеровского террора", но не уточнил, пострадал ли Якименко.
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происшествия, владимир рогов, единая россия, запорожская область, украина
Происшествия, Владимир Рогов, Единая Россия, Запорожская область, Украина
Рогов раскрыл детали покушения на депутата в Запорожской области

Рогов: при попытке Якименко открыть ворота сработало взрывное устройство

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Взрывное устройство сработало, когда депутат Акимовского окружного совета Запорожской области открыл ворота, чтобы загнать автомобиль во двор, сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
Ранее во вторник Рогов рассказал в своем Telegram-канале, что в Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко от партии "Единая Россия". По его словам, за терактом стоит Украина.
"Взрывное устройство разместили на уровне головы и прикрепили к воротам. Оно сработало в момент, когда депутат открыл ворота, чтобы загнать автомобиль во двор", - написал Рогов.
Он назвал это "технологией бандеровского террора", но не уточнил, пострадал ли Якименко.
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ПроисшествияВладимир РоговЕдиная РоссияЗапорожская областьУкраина
 
 
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