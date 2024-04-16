https://ria.ru/20240416/pogoda-1940301959.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 16.04.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T08:04

2024-04-16T08:04

2024-04-16T08:04

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать слабовыраженный гребень антициклона. В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В столице плюс 10-12, в Подмосковье от 8 до 13 градусов тепла", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер в столице будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240416/pogoda-1940290473.html

москва

московская область (подмосковье)

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода