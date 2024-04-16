https://ria.ru/20240416/pogoda-1940301959.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 16.04.2024
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T08:04
2024-04-16T08:04
2024-04-16T08:04
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москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков и до плюс 12 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать слабовыраженный гребень антициклона. В Москве и окрестностях облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. В столице плюс 10-12, в Подмосковье от 8 до 13 градусов тепла", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер в столице будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало, барометры покажут 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Леус: в Москве во вторник ожидается облачная погода и до 12 градусов тепла