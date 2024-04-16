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Вильфанд рассказал о погоде на Кубани и в Крыму в ближайшие дни - РИА Новости, 16.04.2024
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03:18 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/pogoda-1940290934.html
Вильфанд рассказал о погоде на Кубани и в Крыму в ближайшие дни
Вильфанд рассказал о погоде на Кубани и в Крыму в ближайшие дни - РИА Новости, 16.04.2024
Вильфанд рассказал о погоде на Кубани и в Крыму в ближайшие дни
Температура воздуха в Краснодарском крае и Крыму поднимется до 30 градусов в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T03:18
2024-04-16T03:18
общество
краснодарский край
роман вильфанд
гидрометцентр
россия
республика крым
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Краснодарском крае и Крыму поднимется до 30 градусов в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Очень теплая погода, конечно же, на юге Европейской России. Здесь настоящее лето. Температура даже будет приближаться к 30 градусам… Это в континентальных районах Краснодарского края, ненамного ниже температура будет в степных районах Крыма", - сказал Вильфанд. Также, по его словам, в Крыму прогнозируется опасное явление: усиление ветра до 20 метров в секунду.
https://ria.ru/20240416/pogoda-1940290473.html
краснодарский край
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общество, краснодарский край, роман вильфанд, гидрометцентр, россия, республика крым
Общество, Краснодарский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Россия, Республика Крым
Вильфанд рассказал о погоде на Кубани и в Крыму в ближайшие дни

Вильфанд: температура в Краснодарском крае и Крыму вскоре достигнет 30 градусов

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Балаклава - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Краснодарском крае и Крыму поднимется до 30 градусов в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Очень теплая погода, конечно же, на юге Европейской России. Здесь настоящее лето. Температура даже будет приближаться к 30 градусам… Это в континентальных районах Краснодарского края, ненамного ниже температура будет в степных районах Крыма", - сказал Вильфанд.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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Также, по его словам, в Крыму прогнозируется опасное явление: усиление ветра до 20 метров в секунду.
 
ОбществоКраснодарский крайРоман ВильфандГидрометцентрРоссияРеспублика Крым
 
 
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