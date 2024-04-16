https://ria.ru/20240416/pogoda-1940290934.html

Вильфанд рассказал о погоде на Кубани и в Крыму в ближайшие дни

Вильфанд рассказал о погоде на Кубани и в Крыму в ближайшие дни - РИА Новости, 16.04.2024

Вильфанд рассказал о погоде на Кубани и в Крыму в ближайшие дни

Температура воздуха в Краснодарском крае и Крыму поднимется до 30 градусов в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T03:18

2024-04-16T03:18

2024-04-16T03:18

общество

краснодарский край

роман вильфанд

гидрометцентр

россия

республика крым

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Температура воздуха в Краснодарском крае и Крыму поднимется до 30 градусов в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "Очень теплая погода, конечно же, на юге Европейской России. Здесь настоящее лето. Температура даже будет приближаться к 30 градусам… Это в континентальных районах Краснодарского края, ненамного ниже температура будет в степных районах Крыма", - сказал Вильфанд. Также, по его словам, в Крыму прогнозируется опасное явление: усиление ветра до 20 метров в секунду.

https://ria.ru/20240416/pogoda-1940290473.html

краснодарский край

россия

республика крым

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общество, краснодарский край, роман вильфанд, гидрометцентр, россия, республика крым