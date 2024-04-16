https://ria.ru/20240416/pogoda-1940290473.html

Москвичей предупредили о заморозках и снеге

Москвичей предупредили о заморозках и снеге - РИА Новости, 16.04.2024

Москвичей предупредили о заморозках и снеге

Понижение температуры до 0 - плюс 5 градусов прогнозируется в ночь на 20 апреля в Москве, а если погода будет малооблачной, возможны заморозки и выпадение... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T03:06

2024-04-16T03:06

2024-04-16T03:09

общество

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Понижение температуры до 0 - плюс 5 градусов прогнозируется в ночь на 20 апреля в Москве, а если погода будет малооблачной, возможны заморозки и выпадение мокрого снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. "В субботу меняется циркуляция, и воздушные массы будут поступать с запада, но сформированы они в северных регионах. Поэтому понижение температуры ночью до 0 - плюс 5 градусов. А дневные температуры - 9 - 14 градусов", - сказал Вильфанд. По его словам, если погода будет малооблачной, возможны и более низкие температуры. "В этом смысле мы уже употребляем слово "осадки", потому что на высоте примерно 1,5 километра температура будет минус 4 - минус 6, у поверхности земли – 0 - плюс 5, поэтому небольшой мокрый снежок не исключен. Более вероятно - дожди, но не исключен", - сказал Вильфанд. Он отметил, что понижение температуры до минусовых значений в апреле - "совершенно нормальная ситуация". Также он подчеркнул, что прогноз погоды в Москве на выходных еще может корректироваться.

https://ria.ru/20240413/pogoda-1939734379.html

https://ria.ru/20240415/moskva-1940171767.html

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общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр