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В центре Москвы подростки до смерти забили прохожего - РИА Новости, 16.04.2024
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12:09 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/podrostki-1940341532.html
В центре Москвы подростки до смерти забили прохожего
В центре Москвы подростки до смерти забили прохожего - РИА Новости, 16.04.2024
В центре Москвы подростки до смерти забили прохожего
Подростки до смерти забили прохожего в центре Москвы и похитили у него телефон, возбуждено уголовное дело, задержаны трое подозреваемых, сообщили в... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T12:09
2024-04-16T12:09
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Подростки до смерти забили прохожего в центре Москвы и похитили у него телефон, возбуждено уголовное дело, задержаны трое подозреваемых, сообщили в Telegram-канале пресс-службы столичного главка СК РФ. По данным следствия, 11 апреля трое фигурантов на Малом Златоустинском переулке в Москве напали на 35-летнего мужчину и избили его. После этого один из обвиняемых похитил у потерпевшего мобильный телефон. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице. После случившегося было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и грабеже. "В кратчайшие сроки установлены фигуранты преступлений. Ими оказались трое подростков 2006 и 2008 года рождения. Молодые люди задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. Вину в инкриминированном деянии фигуранты признали частично", - сказали в ведомстве. В ближайшее время следствие попросит Басманный районный суд об аресте обвиняемых.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В центре Москвы подростки до смерти забили прохожего

В Москве задержали трех подростков, ограбивших и до смерти забивших прохожего

© пресс-служба ГСУ СК России по г. МосквеНападение на 35-летнего мужчину в Малом Златоустинском переулке в Москве. Кадр видео
Нападение на 35-летнего мужчину в Малом Златоустинском переулке в Москве. Кадр видео
© пресс-служба ГСУ СК России по г. Москве
Нападение на 35-летнего мужчину в Малом Златоустинском переулке в Москве. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Подростки до смерти забили прохожего в центре Москвы и похитили у него телефон, возбуждено уголовное дело, задержаны трое подозреваемых, сообщили в Telegram-канале пресс-службы столичного главка СК РФ.
По данным следствия, 11 апреля трое фигурантов на Малом Златоустинском переулке в Москве напали на 35-летнего мужчину и избили его. После этого один из обвиняемых похитил у потерпевшего мобильный телефон. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице. После случившегося было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и грабеже.
"В кратчайшие сроки установлены фигуранты преступлений. Ими оказались трое подростков 2006 и 2008 года рождения. Молодые люди задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. Вину в инкриминированном деянии фигуранты признали частично", - сказали в ведомстве.
В ближайшее время следствие попросит Басманный районный суд об аресте обвиняемых.
Нападение подростков на прохожих. Кадры с камеры видеонаблюдения
В Петербурге задержали подростков, избивавших прохожих
28 марта, 10:44
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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