https://ria.ru/20240416/podrostki-1940341532.html

В центре Москвы подростки до смерти забили прохожего

В центре Москвы подростки до смерти забили прохожего - РИА Новости, 16.04.2024

В центре Москвы подростки до смерти забили прохожего

Подростки до смерти забили прохожего в центре Москвы и похитили у него телефон, возбуждено уголовное дело, задержаны трое подозреваемых, сообщили в... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T12:09

2024-04-16T12:09

2024-04-16T12:09

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Подростки до смерти забили прохожего в центре Москвы и похитили у него телефон, возбуждено уголовное дело, задержаны трое подозреваемых, сообщили в Telegram-канале пресс-службы столичного главка СК РФ. По данным следствия, 11 апреля трое фигурантов на Малом Златоустинском переулке в Москве напали на 35-летнего мужчину и избили его. После этого один из обвиняемых похитил у потерпевшего мобильный телефон. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице. После случившегося было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, и грабеже. "В кратчайшие сроки установлены фигуранты преступлений. Ими оказались трое подростков 2006 и 2008 года рождения. Молодые люди задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, им предъявлено обвинение. Вину в инкриминированном деянии фигуранты признали частично", - сказали в ведомстве. В ближайшее время следствие попросит Басманный районный суд об аресте обвиняемых.

https://ria.ru/20240328/peterburg-1936324136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)