https://ria.ru/20240416/podmoskove-1940426659.html

Более 682 тысяч жителей Подмосковья выбрали территории для благоустройства

Более 682 тысяч жителей Подмосковья выбрали территории для благоустройства - РИА Новости, 16.04.2024

Более 682 тысяч жителей Подмосковья выбрали территории для благоустройства

Более 682 тысяч жителей Подмосковья отдали свой голос в рамках Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства, которое стартовало 15 марта, РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:27

2024-04-16T17:27

2024-04-16T17:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581560664_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_eb85db42df7bc92a08002cba4baf6b0e.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 682 тысяч жителей Подмосковья отдали свой голос в рамках Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства, которое стартовало 15 марта, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий, существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 миллиона человек", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. В этом году на голосование представлено 220 территорий из 53 городских округов Московской области. К реализации выбранных объектов приступят в 2025 году. До 30 апреля жители Подмосковья старше 14 лет смогут проголосовать на сайте за выбранную ими территорию. Жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадку или другое общественное пространство. Голосование проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента РФ.

https://ria.ru/20240416/podmoskove-1940423426.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), михаил хайкин