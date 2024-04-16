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Более 682 тысяч жителей Подмосковья выбрали территории для благоустройства - РИА Новости, 16.04.2024
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Новости Подмосковья
 
17:27 16.04.2024
https://ria.ru/20240416/podmoskove-1940426659.html
Более 682 тысяч жителей Подмосковья выбрали территории для благоустройства
Более 682 тысяч жителей Подмосковья выбрали территории для благоустройства - РИА Новости, 16.04.2024
Более 682 тысяч жителей Подмосковья выбрали территории для благоустройства
Более 682 тысяч жителей Подмосковья отдали свой голос в рамках Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства, которое стартовало 15 марта, РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:27
2024-04-16T17:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 682 тысяч жителей Подмосковья отдали свой голос в рамках Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства, которое стартовало 15 марта, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. "Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий, существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 миллиона человек", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба. В этом году на голосование представлено 220 территорий из 53 городских округов Московской области. К реализации выбранных объектов приступят в 2025 году. До 30 апреля жители Подмосковья старше 14 лет смогут проголосовать на сайте за выбранную ими территорию. Жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадку или другое общественное пространство. Голосование проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента РФ.
https://ria.ru/20240416/podmoskove-1940423426.html
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин

Более 682 тысяч жителей Подмосковья выбрали территории для благоустройства

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДетская площадка
Детская площадка - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Детская площадка
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Более 682 тысяч жителей Подмосковья отдали свой голос в рамках Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства, которое стартовало 15 марта, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
"Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий, существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 миллиона человек", - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
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В этом году на голосование представлено 220 территорий из 53 городских округов Московской области. К реализации выбранных объектов приступят в 2025 году.
До 30 апреля жители Подмосковья старше 14 лет смогут проголосовать на сайте за выбранную ими территорию.
Жители смогут решить, как благоустроить свой населенный пункт: обновить детскую площадку, построить скейт-парк, облагородить центральную площадку или другое общественное пространство.
Голосование проходит в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", созданного по решению президента РФ.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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