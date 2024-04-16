https://ria.ru/20240416/podmoskove-1940423426.html
Более 8,4 тысячи автобусов и электричек подготовят к лету в Подмосковье
Более 8,4 тысячи автобусов и электричек подготовят к лету в Подмосковье - РИА Новости, 16.04.2024
Более 8,4 тысячи автобусов и электричек подготовят к лету в Подмосковье
В Подмосковье проводят подготовку общественного транспорта к весенне-летнему сезону, в этом году осмотр пройдут более 8,4 тысячи единиц общественного... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:14
2024-04-16T17:14
2024-04-16T17:14
новости подмосковья
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алексей гержик
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Подмосковье проводят подготовку общественного транспорта к весенне-летнему сезону, в этом году осмотр пройдут более 8,4 тысячи единиц общественного транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной ифраструктуры Московской области. "В Подмосковье полным ходом идет ежегодная подготовка общественного транспорта к летнему сезону. В этом году специалисты проведут осмотр более 8,4 тысячи транспортных средств. Так, будут проверены более 8 тысяч автобусов всех классов, из них свыше 5 тысяч – автобусы "Мострансавто" и более 480 электропоездов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. В автобусах проверяют систему охлаждения двигателя и проводят обслуживание систем кондиционирования. Проходит проверку электрооборудование, в том числе работа световой сигнализации, фар, исправность освещения салона, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Также повышенное внимание уделяют тормозной и пневматической системам автобусов, потому что они испытывают высокие температурные нагрузки в жаркую погоду. Специалисты ЦППК и МЖД в ходе осмотра электропоездов проверяют состояние колесных пар, автосцепок и электрооборудования. Кроме того, климатические вентиляционные установки переводятся на летний режим, также происходит замена ламп в системах обеззараживания воздуха. Ремонтный персонал диагностирует работу сигнальных ламп, прожекторов, буферных фонарей, системы освещения салонов и тамбуров. Также приводят в порядок фасады вокзалов и билетных касс, платформы. После сезона зимней непогоды очистят турникетные павильоны, ограждения, стенды визуальной информации.
https://ria.ru/20240415/esipovo-1940192407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), алексей гержик, мострансавто, городское хозяйство москвы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, Мострансавто, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Подмосковье проводят подготовку общественного транспорта к весенне-летнему сезону, в этом году осмотр пройдут более 8,4 тысячи единиц общественного транспорта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной ифраструктуры Московской области.
"В Подмосковье полным ходом идет ежегодная подготовка общественного транспорта к летнему сезону. В этом году специалисты проведут осмотр более 8,4 тысячи транспортных средств. Так, будут проверены более 8 тысяч автобусов всех классов, из них свыше 5 тысяч – автобусы "Мострансавто
" и более 480 электропоездов", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик
, его слова приводит пресс-служба.
В автобусах проверяют систему охлаждения двигателя и проводят обслуживание систем кондиционирования. Проходит проверку электрооборудование, в том числе работа световой сигнализации, фар, исправность освещения салона, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Также повышенное внимание уделяют тормозной и пневматической системам автобусов, потому что они испытывают высокие температурные нагрузки в жаркую погоду.
Специалисты ЦППК
и МЖД в ходе осмотра электропоездов проверяют состояние колесных пар, автосцепок и электрооборудования. Кроме того, климатические вентиляционные установки переводятся на летний режим, также происходит замена ламп в системах обеззараживания воздуха.
Ремонтный персонал диагностирует работу сигнальных ламп, прожекторов, буферных фонарей, системы освещения салонов и тамбуров. Также приводят в порядок фасады вокзалов и билетных касс, платформы.
После сезона зимней непогоды очистят турникетные павильоны, ограждения, стенды визуальной информации.