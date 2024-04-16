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"Аэрофлот" за первый квартал увеличил перевозки между Москвой и югом России - РИА Новости, 16.04.2024
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17:20 16.04.2024
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"Аэрофлот" за первый квартал увеличил перевозки между Москвой и югом России
"Аэрофлот" за первый квартал увеличил перевозки между Москвой и югом России - РИА Новости, 16.04.2024
"Аэрофлот" за первый квартал увеличил перевозки между Москвой и югом России
"Аэрофлот" за первый квартал 2024 года увечил количество перевезенных пассажиров на рейсах между Москвой и Сочи, Москвой и Минеральными Водами, Москвой и... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-16T17:20
2024-04-16T17:20
аэрофлот
москва
сочи
минеральные воды
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" за первый квартал 2024 года увечил количество перевезенных пассажиров на рейсах между Москвой и Сочи, Москвой и Минеральными Водами, Москвой и Махачкалой, сообщает пресс-служба авиакомпании. Между Москвой и Сочи за первые три месяца было перевезено порядка 359 тысяч пассажиров, что на 25% больше аналогичного периода 2023 года. Всего было выполнено 2280 рейсов (+17,4%). Занятость кресел составила 93% (+3 п. п.). Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено более 346 тысяч пассажиров, что на 26% больше первого квартала прошлого года, говорится в сообщении. Между Москвой и Минеральными Водами за первые три месяца было перевезено более 191 тысячи пассажира, что на 24% больше аналогичного периода 2023 года. Всего было выполнено 1196 рейсов (+16%). Занятость кресел составила 91% (+1 п. п.). Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено свыше 187 тысяч пассажир, что на 21,6% больше первого квартала прошлого года, добавили в пресс-службе. Там дополнили, что на рейсах между Москвой и Махачкалой за первые три месяца было перевезено более 83 тысяч пассажиров, что на 43% больше аналогичного периода 2023 года. Всего было выполнено 552 рейса (+21,3%). Занятость кресел составила 90% (+7 п. п.). Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено свыше 62,5 тысячи пассажира, что на 9,7% больше первого квартала прошлого года.
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москва
сочи
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аэрофлот, москва, сочи, минеральные воды
Аэрофлот, Москва, Сочи, Минеральные Воды

"Аэрофлот" за первый квартал увеличил перевозки между Москвой и югом России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" за первый квартал 2024 года увечил количество перевезенных пассажиров на рейсах между Москвой и Сочи, Москвой и Минеральными Водами, Москвой и Махачкалой, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Между Москвой и Сочи за первые три месяца было перевезено порядка 359 тысяч пассажиров, что на 25% больше аналогичного периода 2023 года. Всего было выполнено 2280 рейсов (+17,4%). Занятость кресел составила 93% (+3 п. п.). Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено более 346 тысяч пассажиров, что на 26% больше первого квартала прошлого года, говорится в сообщении.
Между Москвой и Минеральными Водами за первые три месяца было перевезено более 191 тысячи пассажира, что на 24% больше аналогичного периода 2023 года. Всего было выполнено 1196 рейсов (+16%). Занятость кресел составила 91% (+1 п. п.). Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено свыше 187 тысяч пассажир, что на 21,6% больше первого квартала прошлого года, добавили в пресс-службе.
Там дополнили, что на рейсах между Москвой и Махачкалой за первые три месяца было перевезено более 83 тысяч пассажиров, что на 43% больше аналогичного периода 2023 года. Всего было выполнено 552 рейса (+21,3%). Занятость кресел составила 90% (+7 п. п.). Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено свыше 62,5 тысячи пассажира, что на 9,7% больше первого квартала прошлого года.
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АэрофлотМоскваСочиМинеральные Воды
 
 
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