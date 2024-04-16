https://ria.ru/20240416/perevozki-1940425008.html

"Аэрофлот" за первый квартал увеличил перевозки между Москвой и югом России

"Аэрофлот" за первый квартал увеличил перевозки между Москвой и югом России - РИА Новости, 16.04.2024

"Аэрофлот" за первый квартал увеличил перевозки между Москвой и югом России

"Аэрофлот" за первый квартал 2024 года увечил количество перевезенных пассажиров на рейсах между Москвой и Сочи, Москвой и Минеральными Водами, Москвой и... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-16T17:20

2024-04-16T17:20

2024-04-16T17:20

аэрофлот

москва

сочи

минеральные воды

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. "Аэрофлот" за первый квартал 2024 года увечил количество перевезенных пассажиров на рейсах между Москвой и Сочи, Москвой и Минеральными Водами, Москвой и Махачкалой, сообщает пресс-служба авиакомпании. Между Москвой и Сочи за первые три месяца было перевезено порядка 359 тысяч пассажиров, что на 25% больше аналогичного периода 2023 года. Всего было выполнено 2280 рейсов (+17,4%). Занятость кресел составила 93% (+3 п. п.). Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено более 346 тысяч пассажиров, что на 26% больше первого квартала прошлого года, говорится в сообщении. Между Москвой и Минеральными Водами за первые три месяца было перевезено более 191 тысячи пассажира, что на 24% больше аналогичного периода 2023 года. Всего было выполнено 1196 рейсов (+16%). Занятость кресел составила 91% (+1 п. п.). Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено свыше 187 тысяч пассажир, что на 21,6% больше первого квартала прошлого года, добавили в пресс-службе. Там дополнили, что на рейсах между Москвой и Махачкалой за первые три месяца было перевезено более 83 тысяч пассажиров, что на 43% больше аналогичного периода 2023 года. Всего было выполнено 552 рейса (+21,3%). Занятость кресел составила 90% (+7 п. п.). Из них на собственных рейсах "Аэрофлота" перевезено свыше 62,5 тысячи пассажира, что на 9,7% больше первого квартала прошлого года.

https://ria.ru/20240415/pitomtsy-1940081384.html

москва

сочи

минеральные воды

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, москва, сочи, минеральные воды